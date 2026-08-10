En el mundo del fútbol, los grandes nombres no bastan para garantizar el éxito, ni los números por sí solos determinan la valoración de la etapa de un delantero, y esto es precisamente lo que unió a Karim Benzema y Youssef En-Nesyri, después de que ambas estrellas se encontraran en una situación similar pese a la diferencia de camiseta y de circunstancias, hasta convertir la salida en el titular más destacado de su futuro, antes de que la falta de tiempo y la dificultad del mercado de fichajes intervinieran para mantenerlos en escena.

La paradoja comenzó cuando Benzema abandonó el Al-Ittihad rumbo al Al-Hilal, en una operación que se veía como un enorme refuerzo ofensivo para "El Líder", mientras que el Al-Ittihad fichó a En-Nesyri prácticamente en el mismo momento con la esperanza de que fuera el sustituto capaz de llenar el vacío dejado por el delantero francés.

Pero la situación era llamativamente parecida; ambos fueron objeto de críticas, ambos vieron su nombre vinculado a una posible salida, y ambos clubes buscaron una vía de escape, antes de que el Al-Hilal y el Al-Ittihad se encontraran ante un verdadero dilema: es difícil prescindir de un delantero extranjero sin garantizar el fichaje de un sustituto listo.