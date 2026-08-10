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Dos caras de una misma moneda: la historia de una paradoja oscura que unió a Benzema y En-Nesyri

FEATURES
K. Benzema
Y. En-Nesyri
Al Hilal
Al Ittihad
1ª División
Francia
Marruecos
Arabia Saudita

¡Descenso impactante!

En el mundo del fútbol, los grandes nombres no bastan para garantizar el éxito, ni los números por sí solos determinan la valoración de la etapa de un delantero, y esto es precisamente lo que unió a Karim Benzema y Youssef En-Nesyri, después de que ambas estrellas se encontraran en una situación similar pese a la diferencia de camiseta y de circunstancias, hasta convertir la salida en el titular más destacado de su futuro, antes de que la falta de tiempo y la dificultad del mercado de fichajes intervinieran para mantenerlos en escena.

La paradoja comenzó cuando Benzema abandonó el Al-Ittihad rumbo al Al-Hilal, en una operación que se veía como un enorme refuerzo ofensivo para "El Líder", mientras que el Al-Ittihad fichó a En-Nesyri prácticamente en el mismo momento con la esperanza de que fuera el sustituto capaz de llenar el vacío dejado por el delantero francés.

Pero la situación era llamativamente parecida; ambos fueron objeto de críticas, ambos vieron su nombre vinculado a una posible salida, y ambos clubes buscaron una vía de escape, antes de que el Al-Hilal y el Al-Ittihad se encontraran ante un verdadero dilema: es difícil prescindir de un delantero extranjero sin garantizar el fichaje de un sustituto listo.

  • FBL-KSA-NASAR-HILALAFP

    Benzema: grandes números pero un impacto ausente

    Es fácil defender la experiencia de Benzema si atendemos únicamente a los números, ya que el delantero francés disputó 13 partidos con el Al Hilal, en los que marcó 9 goles y dio 5 asistencias, alcanzando así 14 contribuciones ofensivas.

    Pero el problema para la afición del Al Hilal no estaba en los números, sino en el momento en que aparecían, pues el delantero que llegó para ser el hombre de los grandes partidos no dejó la huella esperada ante los rivales más destacados.

    Lee también: Sané golpea al Al Hilal saudí con una decisión determinante

    Benzema no tuvo el impacto requerido ante el Al Ittihad, su antiguo equipo, y tampoco brilló como esperaba el Al Hilal frente al Al Nassr y el Al Ahli, partidos que necesitaban de una estrella de su talla y experiencia para resolver los pequeños detalles.

    Y a nivel continental, Benzema no logró conducir al Al Hilal más allá de los octavos de final de la Liga de Campeones de Élite de Asia, ni ayudó lo suficiente al equipo en la carrera por la liga, de modo que su experiencia pasó de ser un fichaje esperado a un asunto que suscita numerosos interrogantes.

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  • Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Nasyri: el suplente que no pudo suplir a Benzema

    Por otro lado, Youssef En-Nesyri llegó a la aventura del Al-Ittihad en medio de grandes expectativas, al ser considerado el delantero capaz de compensar la marcha de Benzema y de aportar la solución ofensiva que el equipo necesitaba.

    Sin embargo, el delantero marroquí no logró alcanzar ese nivel, ya que disputó 18 partidos con el Al-Ittihad, en los que marcó 8 goles y dio una sola asistencia.

    Lee también: Scouting Roshn: el Al-Hilal, unos «galácticos» ficticios que necesitan refuerzos

    Y como ocurrió con Benzema, el problema principal no residía únicamente en el número de goles, sino en la ausencia de protagonismo cuando el nivel de la competencia se elevaba.

    En-Nesyri no marcó ante el Al-Hilal, el Al-Nassr ni el Al-Ahli, precisamente los partidos en los que el Al-Ittihad necesitaba a su delantero principal para marcar la diferencia, como tampoco estuvo presente durante la eliminación del equipo en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la AFC Elite.

  • La salida estaba sobre la mesa, pero el sustituto no llegó

    Ante la disminución de la confianza en los delanteros, la idea de deshacerse de Benzema y En-Nesyri comenzó a surgir dentro de ambos clubes, especialmente con el deseo de los dos cuerpos técnicos de reorganizar la línea ofensiva.

    Sin embargo, el problema común estaba en el recambio, ya que el Al-Hilal no ha encontrado hasta ahora una salida adecuada para Benzema, mientras que el Al-Ittihad se enfrentó a la misma dificultad con En-Nesyri.



    Y con la cercanía del inicio de la temporada, prescindir de un delantero titular sin fichar a un nuevo ariete se convirtió en un gran riesgo.

    Por lo tanto, la idea de la salida se transformó en una decisión aplazada, y el escenario más probable pasó a ser comenzar la temporada con la dupla, con la esperanza de que el panorama cambie durante los próximos partidos.

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  • Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Nueva temporada: ¿una última oportunidad para demostrar lo contrario?

    La permanencia de Benzema en el Al Hilal y la de El Nesyri en el Al Ittihad no significa que ambos clubes hayan renunciado a sus reparos, sino que refleja la dificultad de tomar una gran decisión en un plazo tan ajustado.

    La nueva temporada podría brindar a los delanteros la oportunidad de reescribir la historia, sobre todo porque ambos cuentan con una enorme experiencia y una capacidad goleadora que no puede ignorarse.

    Pero lo que se les exigirá esta vez no será simplemente marcar goles, sino aparecer cuando el partido necesite a un gran delantero.

    Benzema necesita demostrar que sus números pueden traducirse en impacto en los grandes duelos, mientras que El Nesyri necesita convencer a la afición del Al Ittihad de que realmente es capaz de asumir la responsabilidad del ataque.

    Y la pregunta queda abierta: ¿será el inicio de la temporada una oportunidad para que Benzema y El Nesyri se reivindiquen, o se completará la paradoja y ambos clubes se verán obligados a buscar una nueva salida a la primera oportunidad?

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