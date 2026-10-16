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¡Dos años más! Harry Kane llega a un acuerdo verbal para firmar un nuevo contrato con el Bayern de Múnich pese a las discrepancias sobre su duración
Acuerdo verbal alcanzado
Según informa The Times, Kane y el Bayern de Múnich han acordado las bases de un nuevo y lucrativo contrato que prolongaría su estancia hasta 2029. Según la información, el delantero de 33 años había presionado para que el acuerdo se extendiera hasta 2030. Sin embargo, el club alemán se mantuvo firme en ofrecer una ampliación de dos años de su contrato actual, que vence al final de la temporada.
El acuerdo garantiza que Kane siga en el Allianz Arena durante los próximos años, con un salario de 400.000 libras semanales, según la información. La noticia supondrá un revés para varios grandes clubes europeos, especialmente el Barcelona, que seguía de cerca la situación del capitán de Inglaterra tras su excelente rendimiento con su club y con la selección.
- AFP
Eberl confirma que las conversaciones han sido positivas
El director deportivo del Bayern, Max Eberl, reconoció recientemente que las negociaciones siguen en marcha y dio a entender que podrían resolverse pronto. «Hay conversaciones entre bastidores y han ido bien», reveló Eberl.
Los rumores sobre el futuro de Kane llevaban meses creciendo. En mayo, el prolífico delantero restó urgencia a las negociaciones e insistió en que estaba plenamente asentado en Baviera junto a su familia.
«Ahora no es el momento de hablar de eso, pero no hay motivo para alarmarse», afirmó Kane. «Queríamos mantener conversaciones hasta el final de la temporada y todavía tenemos un Mundial por disputar. Pero todo el mundo sabe cuánto disfruto aquí. La situación está tranquila».
Se baten récords en Baviera
Kane ha sido una revelación desde que fichó por el Bayern procedente del Tottenham por 100 millones de libras en 2023. El delantero ya ha conquistado dos títulos de la Bundesliga, además de la Copa y la Supercopa de Alemania, y ha sumado así los primeros grandes trofeos de su carrera.
Sus cifras individuales han sido asombrosas. Tras marcar 61 goles en 51 partidos la temporada pasada, Kane ha mantenido su racha goleadora y ya acumula 50 tantos en lo que va de año. En septiembre batió un récord que databa de 1977 al convertirse en el jugador que menos partidos ha necesitado para alcanzar los 100 goles en la Bundesliga: lo logró en solo 98 encuentros.
Comprometer su futuro a largo plazo con el Bayern probablemente acabe con cualquier esperanza que aún quedara de que Kane bata el récord histórico de goles de Alan Shearer en la Premier League. El delantero dejó el fútbol inglés con 213 goles, a solo 47 de la marca histórica de Shearer.
- Getty/GOAL
El Balón de Oro y la posibilidad de hacer historia a nivel internacional, en el horizonte
Según informaciones, el Bayern se apresura a ultimar los trámites oficiales antes de la ceremonia del Balón de Oro del 26 de octubre, en la que Kane figura entre los principales candidatos a llevarse el premio.
Con Inglaterra, Kane también sigue haciendo historia. Tras igualar el récord histórico de Peter Shilton de 125 partidos con Inglaterra durante el reciente parón de selecciones, está a punto de superarlo cuando Inglaterra vuelva a jugar el mes que viene.
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