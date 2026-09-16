"Dos alas en un mismo cuerpo": Diomande, del banquillo a un duelo particular con Yamal

El duelo entre el Real Madrid y el Elche fue testigo del auténtico nacimiento de uno de los elementos más apasionantes de la línea ofensiva del conjunto blanco. Yan Diomandé, en su segunda titularidad con la camiseta merengue tras el partido ante el Rayo Vallecano, no ofreció únicamente una actuación táctica basada en la técnica y la velocidad, sino que también aportó todo lo que demuestra que posee "dos caras en un mismo tejido": un creador de juego que enlaza las líneas con maestría en la banda derecha, y un delantero incisivo y decisivo cuando se traslada a la banda izquierda.

El diario español "As" elogió lo mostrado por Diomandé y señaló que "el enfoque del entrenador portugués José Mourinho a la hora de gestionar el potencial del joven talento puede entenderse bajo la etiqueta de la progresión y la paciencia, pero hay una gran diferencia entre la paciencia formativa y la dejadez táctica".

Añadió que Diomandé dispone de un amplio margen de crecimiento, pero, en paralelo a ello, posee una explosión de capacidades latentes que han comenzado a aflorar realmente para confirmar que el Madrid cuenta con una joya que brilla sobre el rectángulo verde.

La actuación de Diomandé en el estadio "Martínez Valero" estuvo muy cerca de una tesis táctica completa sobre cómo aprovechar los espacios en función de la posición, evocando esa melodía familiar que le acompaña en el Santiago Bernabéu: "los murmullos de duda cuando retrocede, y los cálidos aplausos en cuanto intenta el regate".