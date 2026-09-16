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Traducido por

"Dos alas en un mismo cuerpo": Diomande, del banquillo a un duelo particular con Yamal

FEATURES
Elche vs Real Madrid
Elche
Real Madrid
Primera División
Y. Diomande
L. Yamal
J. Mourinho
España
Côte d’Ivoire
Portugal

La mitad de los regates del conjunto blanco los realizó un solo hombre

El duelo entre el Real Madrid y el Elche fue testigo del auténtico nacimiento de uno de los elementos más apasionantes de la línea ofensiva del conjunto blanco. Yan Diomandé, en su segunda titularidad con la camiseta merengue tras el partido ante el Rayo Vallecano, no ofreció únicamente una actuación táctica basada en la técnica y la velocidad, sino que también aportó todo lo que demuestra que posee "dos caras en un mismo tejido": un creador de juego que enlaza las líneas con maestría en la banda derecha, y un delantero incisivo y decisivo cuando se traslada a la banda izquierda.

El diario español "As" elogió lo mostrado por Diomandé y señaló que "el enfoque del entrenador portugués José Mourinho a la hora de gestionar el potencial del joven talento puede entenderse bajo la etiqueta de la progresión y la paciencia, pero hay una gran diferencia entre la paciencia formativa y la dejadez táctica".

Añadió que Diomandé dispone de un amplio margen de crecimiento, pero, en paralelo a ello, posee una explosión de capacidades latentes que han comenzado a aflorar realmente para confirmar que el Madrid cuenta con una joya que brilla sobre el rectángulo verde.

La actuación de Diomandé en el estadio "Martínez Valero" estuvo muy cerca de una tesis táctica completa sobre cómo aprovechar los espacios en función de la posición, evocando esa melodía familiar que le acompaña en el Santiago Bernabéu: "los murmullos de duda cuando retrocede, y los cálidos aplausos en cuanto intenta el regate".

  • imago-sport-1083372000.jpgZUMA Press Wire

    Cambio táctico en las bandas

    La observación más destacada en el enfrentamiento ante el Elche fue la capacidad del jugador para adaptarse a los cambios tácticos durante el partido.

    Diomandé comenzó el encuentro como extremo derecho, una posición en la que no pudo desplegar su habitual afición por la penetración vertical, pero lo compensó ofreciendo centros más profundos y una construcción de juego equilibrada, adaptando sus características a las exigencias del carril derecho sin la menor dificultad para servir al colectivo.

    El verdadero cambio se produjo en el minuto 68, con la salida de Vinícius Júnior, cuando Diomandé pasó al extremo izquierdo, su ubicación natural.

    Allí apareció su versión más incisiva y peligrosa: recepción del balón, enfrentamiento directo con los defensores y, después, penetración hacia el interior para disparar con su potente pierna hacia la portería de forma más decisiva.

    Y aunque esta banda está teóricamente reservada para el brasileño Vinícius, Diomandé envió señales claras a Mourinho de que es capaz de suplir la ausencia y decidir los partidos con un estilo directo y letal.

    • Anuncios
  • imago-sport-1083371824.jpgZUMA Press Wire

    Cifras que reflejan el impacto integral

    La superioridad no fue solo una impresión visual, sino que el lenguaje de los números la tradujo de forma contundente; Diomandé encabezó la lista de los jugadores del Real Madrid con más ocasiones creadas en el encuentro, empatado con Kylian Mbappé y Arda Güler.

    También se situó tercero en pases dentro del último tercio, con 12 pases, y quedó igualmente tercero en el envío de centros, con una diferencia de un solo centro respecto a Trent Alexander-Arnold y Güler, encargados de ejecutar los balones parados.

    La contribución de la joven estrella no se detuvo únicamente en el apartado ofensivo, sino que Diomandé fue el jugador del conjunto blanco con más balones recuperados y con mayor éxito en las intervenciones defensivas.

    Este esfuerzo descomunal fue una llave decisiva para ayudar a Arnold a controlar el peligro de las bandas del Elche y superar el obstáculo de un sistema que se apoya en los laterales adelantados, reinventándose como un delantero moderno que posee el espíritu de sacrificio defensivo y un compromiso táctico total.

  • Lamine Yamal Yan Diomande Barcelona Real Madrid 2026Getty/GOAL

    La joya del regate: superando a Lamine Yamal

    El "regate" sigue siendo la joya de la corona en el rendimiento de Diomandé y la auténtica perla de su versión actual.

    Según el diario "As", el jugador completó 7 regates exitosos de 9 intentos ante el Elche, lo que equivale al 50% del total de regates de todo el Real Madrid durante los 90 minutos, que ascendieron a 14 regates.

    Lo sorprendente es que las estrellas del equipo, Mbappé y Vinicius, no completaron ningún regate exitoso durante el encuentro, ya que Mbappé lo intentó en tres ocasiones y Vinicius en una, dejando que Diomandé cargara por completo con la responsabilidad de la penetración individual.

    Este éxito excepcional no fue algo puntual ni mera casualidad, sino que refleja un promedio acumulado asombroso en la Liga española en el que supera a todos.

    Diomandé posee un promedio de 5,20 regates exitosos por cada 90 minutos con la camiseta del Real Madrid, colocándose así en el trono de los jugadores más regateadores de LaLiga, superando claramente a la estrella del Barcelona, el destacado Lamine Yamal, que tiene un promedio de 4,30 regates, y por delante de Buga, jugador del Málaga, e Iwoki, jugador del Sevilla, que tienen un promedio de 4,00 regates.

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  • Jose MourinhoGetty Images

    La lucha por el once titular y el dolor de cabeza del «querido» Mourinho

    Diomandé disputó solo 256 minutos de los 630 que jugó el equipo esta temporada, un porcentaje que alcanza el 40%.

    Lo llamativo es que el 63% de esos minutos llegó únicamente en los dos últimos partidos, ante el Rayo Vallecano y el Elche, cuando jugó 72 y 89 minutos respectivamente, lo que resume su temporada real hasta el momento en esas dos noches.

    Y aunque los indicios apuntan a que se sentará en el banquillo en el esperado derbi ante el Atlético de Madrid en el estadio "Metropolitano", debido al gran nivel que ofrece Arda Güler actualmente, la reciente explosión de Diomandé ha encendido la mecha en los pasillos del club.

    El diario "As" concluyó su informe señalando que esta encarnizada batalla entre las jóvenes joyas por hacerse un hueco en el once titular, pese a la dureza de las decisiones de Mourinho, es un "dilema bendito" en el que cualquier entrenador del mundo desearía verse.

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