Un fastuoso gasto en fichajes durante el verano de 2025 permitió al Liverpool refrescar una plantilla que todavía disfrutaba de la gloria del título de la Premier League. Florian Wirtz fue fichado por 116 millones de libras (157 millones de dólares), Ekitike por 69 millones de libras (94 millones de dólares) e Isak se convirtió en el jugador más caro del fútbol británico al cambiar St James’ Park por Anfield.

El mediapunta alemán Wirtz tuvo dificultades para causar el impacto deseado, Ekitike sufrió una lesión en el tendón de Aquiles en abril e Isak, que se perdió la pretemporada y después se rompió la pierna, solo marcó cuatro goles en todas las competiciones.

El jugador de 26 años se vio sometido a más escrutinio al inicio de la 2026-27, pero ha visto puerta en tres ocasiones en sus dos últimas apariciones en la Premier League. Puede que haya recuperado una chispa perdida, con Iraola sin tener que preocuparse ahora mismo por quién debe liderar el ataque.