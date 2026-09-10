Las tres primeras jornadas de la Liga Roshn de Élite han presenciado la disputa de 31 partidos, de los cuales 26 terminaron con victoria, frente a 5 empates, entre ellos un único empate sin goles entre Al Ittihad y Damac en la primera jornada.
En esos 31 partidos se marcaron 97 goles, a un promedio superior a 3 goles por partido, una cifra sumamente alta.
Al Ettifaq sigue siendo el equipo con el ataque más fuerte de la Liga Roshn de Élite tras las tres primeras jornadas, con un total de 14 goles, mientras que Al Ittihad, Al Taawoun y Neom se mantienen como los de la defensa más sólida, entre los equipos que han disputado partidos, al recibir un único gol.
El más débil en defensa es el Al Tadamon, que ha recibido 14 goles en 3 partidos, mientras que tres equipos no han saboreado aún el gol: Al Akhdoud, Al Orobah y Al Ansar, además de Al Watan, que no ha jugado ningún partido.
A nivel individual, Mohammed Al Aissa, estrella de Al Ettifaq, encabeza la tabla de goleadores de la Liga Roshn de Élite tras las tres primeras jornadas, con un total de 6 goles, seguido de Ziad Aba, jugador del Al Ahli, y En-Nesyri, delantero del Al Fateh, con 4 goles.