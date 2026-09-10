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فريق الهلال تحت 21 عامًاAl Hilal's X official account

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Dorí Joy de Élite: Al Hilal se enfrenta a su tragedia en Roshan y la final se repite en la cuarta jornada

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Ittihad U21 vs Al Qadisiyah U21
Al Ittihad U21
Al Qadisiyah U21
Al Hilal U21 vs Neom U21
Al Hilal U21
Neom U21
Al Ahli U21 vs Al Watan U21
Al Ahli U21
Al Watan U21
Al Nassr U21 vs Al Fayha U21
Al Nassr U21
Al Fayha U21
Al Hazem U21 vs Al Fateh U21
Al Hazem U21
Al Fateh U21
Al Okhdood U21 vs Al Taawoun U21
Al Okhdood U21
Al Taawoun U21
Arabia Saudita

Una nueva jornada con nuevos partidos de gran nivel aparece en la Liga Joy de Élite (la liga saudí sub-21), con el inicio de las competiciones de la cuarta jornada.

Las competiciones de la segunda temporada de la Liga Joy de Élite arrancaron el pasado mes de agosto, con la participación de 24 equipos, algunos de los cuales sueñan con el título, otros con estar entre los grandes, y otros con no descender a la liga regional.

  • Partidos de la cuarta jornada de la Joy Elite League

    La cuarta jornada de la Liga Roshn de Élite será diferente, especialmente porque será la primera en la que se disputen todos sus partidos sin ningún aplazamiento, como ocurrió en las tres jornadas anteriores.

    La jornada arranca el domingo 13 de septiembre, cuando el Al Khaleej reciba al Damac en Sayhat, y el Al Ettifaq se mida con el Al Wehda en Dammam, mientras que el Al Riyadh se enfrentará al Al Tadamon en la capital saudí, el mismo destino del partido entre el Al Nassr y el Al Fayha.

    El Al Kholood visita al Al Najma, en el estadio de la Dirección de Educación en Unaizah, mientras que el Al Ahli recibe al Al Kholood en Yeda, y el Al Hilal recibe al Neom en la capital saudí, Riad.

    En la segunda jornada se disputan 5 partidos, que abre el Al Taawoun cuando visite al Al Akhdoud, en el estadio del club Damac en Khamis Mushait, mientras que el Al Fateh visita al Al Hazem en Ar Rass, y el Al Ansar se mide con el Al Jabalain en Medina.

    El Al Orobah y el Al Faisaly se enfrentarán en Al Jouf, mientras que los partidos de la jornada se cierran con un choque de altos vuelos que reúne al Al Ittihad y al Al Qadisiyah en el estadio del primero, en Yeda.

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  • El Al-Nassr, en busca de la reacción ante el Al-Fayha

    El Al Nassr afronta su partido ante el Al Feiha para sacudirse el polvo de su sorpresiva derrota frente al Al Fateh en la jornada pasada por 2-1, en una repetición de lo ocurrido en los cuartos de final de la edición anterior de la Saudi Pro League.

    La sorpresiva derrota dejó al Al Nassr con 3 puntos, producto de una victoria y una derrota, para ocupar el decimotercer puesto en la tabla de clasificación tras disputar dos partidos, mientras que su tercer encuentro ante el Al Watan, correspondiente a la primera jornada, quedó aplazado.

    Por su parte, el Al Feiha afronta su tercera prueba difícil de la temporada actual, después de haber perdido ante el Al Ahli por 3-1 en la primera jornada y ante el Al Hazem, defensor del título, por el mismo resultado en la jornada pasada, frente a una única victoria sobre el Al Ansar, recién ascendido, por 2-0.

    Estos malos resultados han situado al Al Feiha en el decimosexto puesto de la tabla de clasificación con apenas 3 puntos, una posición inadecuada para un equipo que se clasificó a los cuartos de final la temporada pasada.

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  • El Ahly comienza el viaje a casa

    Ese mismo día, el Al Ahli disputa un partido que parece sencillo, ante el Al Watan, recién ascendido a la Liga Joy de las Estrellas, aunque algunos factores lo convierten en un encuentro complicado.

    El Al Watan disputará su primer partido en la Liga Joy de las Estrellas, después de que se aplazaran sus encuentros de las tres jornadas anteriores, ante el Al Nassr, el Al Hazm y el Al Ansar, lo que significa que el Al Ahli se enfrentará a un rival del que no sabe nada.

    Además, el Al Ahli disputa ese partido sin su portero Salman Al Jadaani, que fue expulsado en el encuentro anterior ante el Al Jabalain, por una entrada fuerte en el minuto 61.

    Ese error fatal le costó al Al Ahli dos goles en menos de media hora, y lo hizo caer en la trampa del empate ante el Al Jabalain por 2-2, su primer tropiezo en la presente temporada, lo que lo pone bajo una mayor presión en su partido ante el Al Watan.

    Y en lugar de disputarle la cima al Al Taawoun, el Al Ahli descendió al tercer puesto de la Liga Joy de las Estrellas con 7 puntos, cosechados en dos victorias y un único empate, lo que le exigirá ganar para regresar a la cima.

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  • El Al-Hilal afronta su tragedia en la Roshan

    Al mismo tiempo, el Al-Hilal tendrá una cita con una prueba difícil, cuando reciba al Neom, en una repetición del último partido que disputó el primer equipo en la Roshn League, en el que sufrió su primera derrota, por 2-0, el pasado lunes.

    La dificultad del partido no residirá únicamente en el temor a repetir la desgracia del primer equipo, sino también en el temor a repetir la desgracia del propio equipo sub-21, cuando perdió ante el Al-Taawoun por 2-1, en la última jornada de la Liga Joual de Élite.

    La primera derrota del Al-Hilal en la actual temporada de la Liga Saudí sub-21 dejó su casillero estancado en 6 puntos, con los que ocupa el séptimo puesto de la clasificación.

    Por su parte, el Neom afronta el duelo contra el Al-Hilal con mayor descanso, después de que su partido de la última jornada frente al Al-Akhdoud fuera aplazado, lo que significa que no ha disputado ningún partido desde hace casi dos semanas.

    Durante las dos primeras jornadas, el Neom logró vencer al Al-Orobah, mientras que cayó en la trampa del empate ante el Al-Najma, ocupando así el décimo puesto de la clasificación con 4 puntos de dos partidos.

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  • El Al-Taawoun, ante una tarea sencilla para mantenerse en la cima

    En cuanto al Al Taawoun, líder de la clasificación, afronta una misión que parece sencilla para mantener ese liderato, cuando visite al Al Akhdoud.

    El Al Taawoun llega al partido eufórico tras su victoria sobre el Al Hilal en la jornada pasada por 2-1, un triunfo que lo situó en lo más alto de la tabla con puntaje perfecto, después de sumar 9 puntos gracias a 3 victorias, sin ningún tropiezo.

    El Al Taawoun espera que ese esperado tropiezo no se produzca de manera sorpresiva ante el Al Akhdoud, sobre todo porque este último ocupa el vigesimoprimer puesto en la clasificación, sin ningún punto en su casillero.

    Sin embargo, el Al Akhdoud solo ha disputado un único partido en la Liga Roshn de Élite hasta el momento, que perdió por tres goles ante el Al Faisaly en la segunda jornada, mientras que sus encuentros contra el Al Khaleej y el Neom, en la primera y tercera jornadas respectivamente, fueron aplazados.

  • Al-Hazm y Al-Fateh: se repite la final de la Liga JOY de Elite

    Si Al-Fateh mantuvo su dominio sobre Al-Nassr en la última jornada, derrotándolo por tercera vez en dos temporadas de la Liga Joy de Élite, ahora buscará vengarse del equipo que le privó de conquistar el título la temporada pasada: Al-Hazem.

    Apenas cuatro meses después, Al-Fateh vuelve a enfrentarse a Al-Hazem, tras el partido que disputaron en la final de la pasada edición de la Liga Joy de Élite, que se decantó a favor de este último por un resultado de 3-1.

    Ambos equipos afrontan el partido con la moral alta: Al-Fateh venció a Al-Nassr por 2-1 en la última jornada, mientras que Al-Hazem logró su primera victoria de esta temporada a costa de Al-Feiha por 3-1.

    Al-Fateh supera a Al-Hazem en la tabla de clasificación, ya que ocupa el quinto puesto con 6 puntos, fruto de dos victorias y una única derrota, que fue ante Al-Ahli en la segunda jornada.

    Por su parte, Al-Hazem ocupa el decimocuarto puesto con 3 puntos, los que cosechó al vencer a Al-Feiha en la última jornada, mientras que también perdió un partido ante Al-Jabalain en la primera jornada, y su encuentro ante Al-Watan en la segunda quedó aplazado.

  • El Ittihad y Al Qadsiah, la gran cita de la cuarta jornada

    El broche de oro será el partido estelar de la cuarta jornada de la Liga Joué de las Estrellas, cuando el Al-Ittihad se enfrente al Al-Qadisiyah, en un choque que definirá la lucha por el liderato de la competición.

    El Al-Ittihad ocupa la segunda posición en la tabla de clasificación con 7 puntos, cosechados de un único empate sin goles ante el Damac en la primera jornada, frente a dos victorias consecutivas, la última de ellas ante el Al-Wehda por 4-1, en la pasada jornada.

    Por su parte, el Al-Qadisiyah llega al partido animado por su triunfo en la pasada jornada ante el Al-Ettifaq, que lideraba la tabla de clasificación, por 4-2, antes de disputar otro esperado partido estelar ante el Al-Ittihad.

    La victoria ante el Al-Ettifaq elevó el casillero del Al-Qadisiyah a 6 puntos, con los que ocupa la sexta posición en la tabla de clasificación, fruto de dos victorias y una única derrota, y en caso de lograr vencer al Al-Ittihad, podría entrar con méritos en el cuadro de honor.

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  • Cifras destacadas

    Las tres primeras jornadas de la Liga Roshn de Élite han presenciado la disputa de 31 partidos, de los cuales 26 terminaron con victoria, frente a 5 empates, entre ellos un único empate sin goles entre Al Ittihad y Damac en la primera jornada.

    En esos 31 partidos se marcaron 97 goles, a un promedio superior a 3 goles por partido, una cifra sumamente alta.

    Al Ettifaq sigue siendo el equipo con el ataque más fuerte de la Liga Roshn de Élite tras las tres primeras jornadas, con un total de 14 goles, mientras que Al Ittihad, Al Taawoun y Neom se mantienen como los de la defensa más sólida, entre los equipos que han disputado partidos, al recibir un único gol.

    El más débil en defensa es el Al Tadamon, que ha recibido 14 goles en 3 partidos, mientras que tres equipos no han saboreado aún el gol: Al Akhdoud, Al Orobah y Al Ansar, además de Al Watan, que no ha jugado ningún partido.

    A nivel individual, Mohammed Al Aissa, estrella de Al Ettifaq, encabeza la tabla de goleadores de la Liga Roshn de Élite tras las tres primeras jornadas, con un total de 6 goles, seguido de Ziad Aba, jugador del Al Ahli, y En-Nesyri, delantero del Al Fateh, con 4 goles.