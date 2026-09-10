La cuarta jornada de la Liga Roshn de Élite será diferente, especialmente porque será la primera en la que se disputen todos sus partidos sin ningún aplazamiento, como ocurrió en las tres jornadas anteriores.

La jornada arranca el domingo 13 de septiembre, cuando el Al Khaleej reciba al Damac en Sayhat, y el Al Ettifaq se mida con el Al Wehda en Dammam, mientras que el Al Riyadh se enfrentará al Al Tadamon en la capital saudí, el mismo destino del partido entre el Al Nassr y el Al Fayha.

El Al Kholood visita al Al Najma, en el estadio de la Dirección de Educación en Unaizah, mientras que el Al Ahli recibe al Al Kholood en Yeda, y el Al Hilal recibe al Neom en la capital saudí, Riad.

En la segunda jornada se disputan 5 partidos, que abre el Al Taawoun cuando visite al Al Akhdoud, en el estadio del club Damac en Khamis Mushait, mientras que el Al Fateh visita al Al Hazem en Ar Rass, y el Al Ansar se mide con el Al Jabalain en Medina.

El Al Orobah y el Al Faisaly se enfrentarán en Al Jouf, mientras que los partidos de la jornada se cierran con un choque de altos vuelos que reúne al Al Ittihad y al Al Qadisiyah en el estadio del primero, en Yeda.