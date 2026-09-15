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Donyell Malen elogia su conexión «especial» con Paulo Dybala tras igualar el récord histórico de la leyenda de la Roma
La estrella neerlandesa brilla junto a Dybala
La química entre Malen y Dybala se ha convertido en la piedra angular del planteamiento táctico de Gian Piero Gasperini esta temporada. Tras la victoria en el Stadio Olimpico Grande Torino, Malen no tardó en dar mérito a su compañero argentino por su papel en el gol inicial, destacando la compenetración intuitiva que está surgiendo entre ambos. La prensa italiana ha bautizado a Dybala y Malen como un «dúo de ensueño», acuñando su nuevo apodo conjunto: Dybalen
«¿Mi asociación con Dybala? Es divertida», dijo Malen a DAZN. «Dybala dio un gran pase, me da pena que no se llevara la asistencia porque el portero la tocó. Lo importante era marcar».
- AFP
Persiguiendo el fantasma de Francesco Totti
Al ver puerta ante el Torino, Malen se ha asegurado un lugar en los libros de historia de la Roma al igualar una hazaña lograda anteriormente por el mejor jugador de la historia del club. El futbolista de 25 años suma ya seis goles en el arranque de esta temporada, una cifra con la que iguala el inicio del legendario Francesco Totti en la campaña 2001-02. Es un hito de gran peso en la capital, pero Malen parece estar disfrutando de la presión que conllevan este tipo de comparaciones.
La trascendencia estadística del inicio de Malen es difícil de exagerar, ya que se convierte en apenas el tercer jugador en la ilustre historia del club que marca más de cinco goles en los cuatro primeros partidos de una temporada. Aunque el registro de Totti en 2001 es la referencia moderna, solo los siete goles de Pedro Manfredini en la temporada 1960-61 superan por ahora la cifra actual del neerlandés. «¿Batir récords? Sé lo importante que es Totti para la Roma. Disfruto mucho jugando este fútbol y batiendo todos estos récords», añadió.
La evolución táctica de Gasperini y la profundidad de plantilla
Más allá de las actuaciones llamativas de la línea ofensiva, Gasperini está gestionando cuidadosamente su plantilla para asegurarse de que siga siendo competitiva en todos los frentes. El entrenador defendió su decisión de sustituir a Malen al inicio de la segunda parte, alegando la necesidad de tener piernas frescas en un calendario cargado de partidos.
«Necesitamos que todos en esta plantilla den un paso adelante, era nuestro tercer partido en ocho días y no se puede tener a jugadores disputando 90 minutos con esa regularidad», señaló Gasperini. «Si logramos darles 20-30 minutos de descanso, puede marcar la diferencia a largo plazo. También necesitamos que los que van por detrás de campeones como Dybala y Malen den un paso adelante, preparados para ser protagonistas».
- Getty Images Sport
El foco se desplaza al duelo contra el Inter
Con cuatro victorias consecutivas a sus espaldas, la Roma ya prepara lo que muchos consideran un duelo prematuro por el título ante el vigente campeón, el Inter. Para Malen y sus compañeros, el partido contra el Inter representa una oportunidad para demostrar que su estado de forma actual no es ninguna casualidad y que son aspirantes reales al Scudetto.
Gasperini reconoce que el Inter sigue siendo la referencia del fútbol italiano, pero cree que su equipo está preparado para la prueba. «Está claro que el Inter es la referencia de esta liga, un equipo al que todo el mundo señala como el mejor de Italia, aunque yo creo que el Como se está acercando», concluyó.
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