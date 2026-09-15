Al ver puerta ante el Torino, Malen se ha asegurado un lugar en los libros de historia de la Roma al igualar una hazaña lograda anteriormente por el mejor jugador de la historia del club. El futbolista de 25 años suma ya seis goles en el arranque de esta temporada, una cifra con la que iguala el inicio del legendario Francesco Totti en la campaña 2001-02. Es un hito de gran peso en la capital, pero Malen parece estar disfrutando de la presión que conllevan este tipo de comparaciones.

La trascendencia estadística del inicio de Malen es difícil de exagerar, ya que se convierte en apenas el tercer jugador en la ilustre historia del club que marca más de cinco goles en los cuatro primeros partidos de una temporada. Aunque el registro de Totti en 2001 es la referencia moderna, solo los siete goles de Pedro Manfredini en la temporada 1960-61 superan por ahora la cifra actual del neerlandés. «¿Batir récords? Sé lo importante que es Totti para la Roma. Disfruto mucho jugando este fútbol y batiendo todos estos récords», añadió.