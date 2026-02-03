Donny van de Beek anuncia su compromiso con Estelle, la hija de Dennis Bergkamp, lo que provoca que las parejas de los jugadores del Manchester United llenen de comentarios su Instagram
Van de Beek y Bergkamp se preparan para casarse
Van de Beek comenzó a salir con Estelle en 2019 mientras aún estaba en las filas del Ajax. Aunque solo ahora están pensando en casarse, la pareja enamorada tiene dos hijos juntos: una hija de tres años y un hijo que nació en febrero de 2024.
Sus lazos familiares ahora se harán oficiales, ya que se ha revelado que Van de Beek se ha arrodillado y le ha hecho la pregunta. Estelle ha compartido esa feliz noticia en su cuenta de Instagram. Publicó, junto a un collage de fotos: “El SÍ más fácil de todos”.
Felicitaciones ofrecidas por las WAGS pasadas y presentes del Man Utd
Mientras Van de Beek luchó por tener un impacto en el Manchester United, tras su traslado a la Premier League en 2020, Estelle hizo muchos amigos en Inglaterra y han sido rápidos en transmitir sus mejores deseos.
Una serie de esposas y novias de los Diablos Rojos, tanto del pasado como del presente, han respondido a la noticia del compromiso entre Van de Beek y Bergkamp. La novia del excentrocampista del United, Scott McTominay, 'Reina de Italia' Cam Reading, publicó desde Nápoles: “Felicidades chicos, estoy tan, tan feliz por ustedes.”
La esposa de Harry Maguire, Fern, ofreció “felicitaciones”, mientras que la pareja de Luke Shaw, Anouska Santos, expresó: “Awww chicos, tan, tan feliz por ustedes xxxx.” La esposa de Victor Lindelof, Maja, escribió: “Oh, las más grandes felicitaciones.”
Colegas internacionales de Van de Beek también se involucraron, con Mikky -la novia del centrocampista del Barcelona y de la selección de Países Bajos Frenkie de Jong- participando con: “Awwwwww ¡tan lindo! Felicitaciones.”
La hermana de Estelle, Yasmin, respondió a la emotiva actualización con tres emojis de ‘llorando de felicidad’. El gran Gunner Dennis también entregó una respuesta pública en las redes sociales mientras añadía dos corazones.
- Getty
Frustración por lesiones tras un período de pruebas en el Man Utd
Van de Beek actualmente está jugando en España para el Girona. Se dirigió allí después de haber disputado solo 62 partidos para el Manchester United. Fue cedido al Everton y Eintracht Frankfurt antes de romper lazos con los Red Devils en un acuerdo a bajo precio.
Pudo participar en la competición de la Liga de Campeones durante su temporada de debut en el Girona, pero ha soportado una segunda temporada difícil con el Girona. En su solo segundo partido de la temporada 2025-26, contra el Athletic Club el 23 de septiembre, se rompió el tendón de Aquiles. Inicialmente se le dejó fuera de los campos por al menos seis meses.
El neerlandés enfrenta más frustraciones, habiendo experimentado mucho de eso en Inglaterra. Sin embargo, está ansioso por dejar atrás su difícil etapa con el United. Le ha contado a ESPN Países Bajos sobre ese complicado periodo: “Intento disfrutar de nuevo y lo hago.
“Es (Girona) un club hermoso con buen fútbol, y creo que puedo ayudar con eso y estoy trabajando duro en eso.
“Está claro que no ha funcionado para ninguna de las dos partes (Manchester United). Eso está en el pasado, pero ni una sola mala palabra sobre ese club. Por supuesto que no jugué mucho, pero aprendí mucho. Con buenos jugadores a mi alrededor y buenas personas dentro del club. Llevare esas cosas conmigo hacia el futuro.”
¿Cuántas veces ha sido internacional Van de Beek con los Países Bajos?
Van de Beek ha ganado 19 partidos con la selección absoluta de los Países Bajos, pero su última aparición con ellos fue en 2021. Cayó en desgracia mientras estaba atado al United, habiendo mostrado previamente tanto potencial formando parte de un equipo joven del Ajax.
Parece altamente improbable, dado su último revés por lesión, que una convocatoria internacional se logre antes de las finales de la Copa del Mundo 2026. Van de Beek y Bergkamp pueden, sin embargo, pasar el verano elaborando planes para una lujosa ceremonia de boda que probablemente será atendida por muchas caras famosas del mundo del deporte profesional.