Donis responde a las críticas: «No tengo una varita mágica... y Cabo Verde ha sido la sorpresa del Mundial»

Donis habló de la frustración del equipo tras perder con España y de cómo los preparó para el decisivo partido contra Cabo Verde.
A este respecto, Donis afirmó: «A veces hay partidos en los que no es necesario esforzarse mucho en la preparación mental, ya que la importancia que tienen para los jugadores es evidente».
Explicó: «Nuestro grupo es fuerte y cuenta con selecciones muy competentes; además, tenemos buenos jugadores que quieren dar lo mejor de sí. Los jugadores necesitan sentirse seguros, y eso se lo brindan el entrenador, el plan de juego y los preparativos».
Y añadió: «La importancia de este partido no debe traducirse en nerviosismo, sino en que estén preparados para cualquier situación que se presente durante el encuentro».
Sobre su supuesta frustración, aclaró: «No me veis todos los días en los entrenamientos; soy todo lo contrario de lo que decís. A menudo estoy entusiasmado y, a veces, preocupado por encontrar la mejor forma de trabajar».
Y añadió: «Estoy convencido de que construiremos un equipo fuerte. Quizá se crea que el entrenador tiene una varita mágica, pero este mes, tras asumir el cargo, ha sido el más difícil de mi carrera, porque he probado muchas tácticas».
Concluyó: «Hemos tenido muchas reuniones y entrenamientos, y cada día estoy más satisfecho. Mañana debemos dar lo mejor de nosotros con nuestra mentalidad y nuestra forma de pensar; los partidos se ganan con estabilidad».