Donis responde a las críticas: «No tengo una varita mágica... y Cabo Verde ha sido la sorpresa del Mundial»

El seleccionador griego explicó la derrota ante España: «En el fútbol hay que ser realistas. Llevamos un mes preparándonos para mejorar como equipo y dejar nuestra huella en el partido contra Cabo Verde».

Y añadió: «Se lo dijimos a los jugadores con toda claridad. En el primer partido, la actitud fue buena, aunque quizá nos faltó algo de valentía frente a España; lo que el equipo ha demostrado es una mejora constante y regular».

Y añadió: «Sabemos cuál es nuestro objetivo y nuestro plan, y lo hemos demostrado en los partidos de preparación y en el encuentro contra Uruguay; mañana trabajaremos siguiendo este plan».

En los amistosos y en los dos partidos del Mundial la presión fue enorme, pero respetamos el plan en el primer y segundo tercio del campo y funcionó contra Uruguay.

Y añadió: «Los jugadores deben adaptarse con responsabilidad y confianza; arriesgamos cuando el rival nos presiona y construimos el ataque de forma correcta. Mejorar el remate es uno de nuestros objetivos, y trabajaremos en ello mañana».

Concluyó: «Siempre aprendo, y al recordar el duelo contra España, pienso en otros partidos en los que jugamos con cinco defensas; lo que faltó fue valentía».