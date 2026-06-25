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Donis responde a las críticas: «No tengo una varita mágica... y Cabo Verde ha sido la sorpresa del Mundial»

Cabo Verde vs Arabia Saudí
Cabo Verde
Arabia Saudí
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G. Donis
Uruguay vs España
Uruguay
España
Cabo Verde
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EE. UU.
Grecia
Uruguay
España
México

El seleccionador griego se prepara para una tarea muy difícil en el Mundial

El seleccionador griego de Arabia Saudí, Georgios Donis, respondió a las críticas tras perder con España en el Mundial y admitió la dificultad del próximo duelo contra Cabo Verde.

La selección saudí se medirá a Cabo Verde en la madrugada del sábado en el estadio NRG de Houston (Estados Unidos), en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

  • La sorpresa de Cabo Verde

    Donis afirmó en la víspera del partido, según el diario saudí «Al-Sharq Al-Awsat»: «Tras jugar contra España, hemos aprovechado los entrenamientos para prepararnos de cara a mañana».

    Y añadió: «Hemos apostado por la confianza, la responsabilidad y, sobre todo, la estabilidad mental; la mayoría de los preparativos han ido bien y contamos con un buen equipo».

    Y continuó: «Cabo Verde es la sorpresa del Mundial: un equipo hábil y en gran forma física. Me sorprendió su bloque defensivo ante España y Uruguay».

    Además, contraataca con peligro. Será un rival difícil, pero confío en mi equipo y en su seguridad».

    • Anuncios

  • El valor de España

    El seleccionador griego explicó la derrota ante España: «En el fútbol hay que ser realistas. Llevamos un mes preparándonos para mejorar como equipo y dejar nuestra huella en el partido contra Cabo Verde».

    Y añadió: «Se lo dijimos a los jugadores con toda claridad. En el primer partido, la actitud fue buena, aunque quizá nos faltó algo de valentía frente a España; lo que el equipo ha demostrado es una mejora constante y regular».

    Y añadió: «Sabemos cuál es nuestro objetivo y nuestro plan, y lo hemos demostrado en los partidos de preparación y en el encuentro contra Uruguay; mañana trabajaremos siguiendo este plan».

    En los amistosos y en los dos partidos del Mundial la presión fue enorme, pero respetamos el plan en el primer y segundo tercio del campo y funcionó contra Uruguay.

    Y añadió: «Los jugadores deben adaptarse con responsabilidad y confianza; arriesgamos cuando el rival nos presiona y construimos el ataque de forma correcta. Mejorar el remate es uno de nuestros objetivos, y trabajaremos en ello mañana».

    Concluyó: «Siempre aprendo, y al recordar el duelo contra España, pienso en otros partidos en los que jugamos con cinco defensas; lo que faltó fue valentía».

  • Realismo y solidez compositiva

    Sobre el cambio de estilo ante España, Donis afirmó: «Quiero que mi equipo juegue de forma estable; de cinco partidos, en cuatro usamos el mismo esquema».

    Añadió que el cansancio, las lesiones y el análisis del rival le impiden dar más detalles.

    Y añadió: «No olvidemos lo ocurrido: hemos jugado otros cuatro partidos además del de España. Mañana buscaremos controlar el encuentro y asumir los riesgos necesarios, pues conocemos al rival».

    “Queremos tomar medidas que nos den el resultado necesario; demostraremos valentía, y lo que pasó contra España fue distinto al partido contra Uruguay”.

    Concluyó: «Cabo Verde es muy sólido en defensa y, con poco, ha marcado dos goles. En el Mundial el nivel es alto y los rivales son fuertes; no escatimaremos esfuerzos, impondremos nuestro ritmo y esperamos tener suerte».

  • El Mundial y la etapa asiática

    También se le preguntó a Donis si el Mundial era solo una etapa preparatoria para la Copa de Asia y la Copa del Golfo Árabe, dado que no ha dejado de hablar de ambos torneos durante el torneo.

    El técnico griego respondió: «Siempre intento ser sincero; no quiero mentir».

    Y aclaró: «Hace dos meses, si nos preguntaban por nuestras expectativas en el Mundial, todos queríamos clasificar y llegar lo más lejos posible. No se puede presionar un botón y cambiar el estilo de juego en semanas».

    “Para cambiar un equipo se necesita mentalidad y tiempo. En los amistosos jugamos sueltos, sin presión; en los partidos grandes hace falta experiencia”.

    Contra Uruguay no queríamos perder y sumamos un punto; contra España intentamos defender y no lo conseguimos. Los resultados son importantes y el entrenador asume la responsabilidad».

    Y añadió: «Mantendremos nuestra filosofía y mentalidad fuerte; seguiremos el plan de entrenamiento. Estamos concentrados en el partido de mañana para hacer felices a los aficionados».

    Y añadió: «Desde que asumí el cargo hace un mes, antes del Mundial, me he apresurado a crear algo para el torneo; además, están los rivales a los que nos enfrentamos».

    Y concluyó: «Soy realista: sabía que sería difícil sumar puntos contra España».

  • La sensación de frustración y la misión de Cabo Verde

    Donis habló de la frustración del equipo tras perder con España y de cómo los preparó para el decisivo partido contra Cabo Verde.

    A este respecto, Donis afirmó: «A veces hay partidos en los que no es necesario esforzarse mucho en la preparación mental, ya que la importancia que tienen para los jugadores es evidente».

    Explicó: «Nuestro grupo es fuerte y cuenta con selecciones muy competentes; además, tenemos buenos jugadores que quieren dar lo mejor de sí. Los jugadores necesitan sentirse seguros, y eso se lo brindan el entrenador, el plan de juego y los preparativos».

    Y añadió: «La importancia de este partido no debe traducirse en nerviosismo, sino en que estén preparados para cualquier situación que se presente durante el encuentro».

    Sobre su supuesta frustración, aclaró: «No me veis todos los días en los entrenamientos; soy todo lo contrario de lo que decís. A menudo estoy entusiasmado y, a veces, preocupado por encontrar la mejor forma de trabajar».

    Y añadió: «Estoy convencido de que construiremos un equipo fuerte. Quizá se crea que el entrenador tiene una varita mágica, pero este mes, tras asumir el cargo, ha sido el más difícil de mi carrera, porque he probado muchas tácticas».

    Concluyó: «Hemos tenido muchas reuniones y entrenamientos, y cada día estoy más satisfecho. Mañana debemos dar lo mejor de nosotros con nuestra mentalidad y nuestra forma de pensar; los partidos se ganan con estabilidad».

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