AFP
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¡Done deal! El Real Madrid fichará al lateral derecho, que se dirige al Mundial, tras activar el gigante español una cláusula de rescisión increíblemente baja de 20 millones de euros
El Madrid cierra un acuerdo ventajoso con el Inter
El Real Madrid ha fichado a Dumfries por 20 millones de euros, una cifra baja para un lateral de su nivel. Fabrizio Romano ya ha confirmado el acuerdo con su famoso «here we go». Solo faltan los trámites finales para hacerlo oficial.
El acuerdo, cerrado el martes por la noche, supone un gran golpe para Florentino Pérez, que fichará a un lateral de probada solvencia internacional sin entrar en subasta. Dumfries, pilar del Inter, ya ha aceptado las condiciones del gigante español. Solo quedan los trámites formales antes del anuncio oficial.
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Competencia para Alexander-Arnold
La llegada de Dumfries responde a la necesidad del club de reforzar el lateral derecho. La pasada temporada fue un debut agridulce para Trent Alexander-Arnold, mermado por lesiones musculares. Tras la marcha de Dani Carvajal, la directiva madridista buscó un lateral de alto nivel con opciones de entrar en el once. Dumfries llega con más de 200 partidos con el Inter y es pieza clave de la selección holandesa.
La influencia de José Mourinho
José Mourinho, a punto de regresar como entrenador, ya busca refuerzos para una plantilla que lleva dos temporadas sin títulos. Quiere renovar la defensa y ha marcado cuatro puestos clave, incluido el lateral derecho. Valora más la personalidad y el hambre de victoria que el simple estrellato a la hora de reconstruir el vestuario madridista.
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El Inter se prepara para la vida tras la marcha de Dumfries
La salida de Dumfries por un precio bajo golpea al Inter, pero el campeón italiano ya busca sustituto. Según medios locales, el club anticipaba la marcha y negocia recambios. Los nerazzurri quieren reinvertir pronto para mantener su dominio en la liga.
El Madrid, por su parte, quiere cerrar todos los fichajes importantes antes del Mundial en Norteamérica para dar a su nuevo entrenador una plantilla completa desde el primer día de la pretemporada. Al activar ahora la cláusula de rescisión, el club asegura el futuro del jugador de 30 años y elimina cualquier incertidumbre de cara al torneo.