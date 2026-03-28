Dónde ver «Operación Nostalgia» en televisión y en streaming: canal, horario y alineaciones

La última noticia, para los amantes de este deporte, es sensacional: tal y como ha anunciado Operación Nostalgia a través de sus redes sociales, Alessandro Nesta formará parte de los futbolistas que disputarán el torneo triangular de 5 contra 5 en pista cubierta en el Palazzetto dello Sport del EUR. Un nombre destacado al que, sin embargo, hay que añadir otra noticia sensacional: Nesta y Totti formarán parte del mismo equipo, naturalmente Italia. En Roma, no se les veía juntos con la misma camiseta desde el partido amistoso Italia-Resto del Mundo del 16 de diciembre de 1998.



