Se acerca la primera reunión en recinto cerrado de Operación Nostalgia, cada vez queda menos. Los fieles seguidores de la reunión, y no solo ellos, esperan con impaciencia el evento que celebra el décimo aniversario de la página, que para la ocasión ha apostado a lo grande. La cita es en Roma, sede del torneo triangular de fútbol sala en el que participarán leyendas del fútbol tanto italianas como extranjeras. El evento se retransmitirá en abierto por televisión a través de Sportitalia.
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Dónde ver «Operación Nostalgia» en televisión y en streaming: canal, horario y alineaciones
CONCENTRACIÓN DE LA OPERACIÓN NOSTALGIA EN ROMA: FECHA Y HORA DEL PARTIDO
El encuentro en pista cubierta de Operación Nostalgia, organizado en Roma, tendrá lugar hoy sábado 28 de marzo de 2026, con el Fan Village abierto a partir de las 10:00 h, repleto de actividades y entretenimiento para acompañar a los aficionados durante los partidos preliminares de las 18:00 h, a los que seguirá el saque inicial del torneo triangular programado para las 20:00 h. La instalación elegida para el triangular indoor del encuentro de Operación Nostalgia en Roma es el Palazzo dello Sport, situado en el EUR, en Piazzale Pier Luigi Nervi, 1.
¿QUIÉNES PARTICIPARÁN EN EL ENCUENTRO DE LA «OPERACIÓN NOSTALGIA» EN ROMA? LOS NOMBRES DE LOS EXFUTBOLISTAS
La última noticia, para los amantes de este deporte, es sensacional: tal y como ha anunciado Operación Nostalgia a través de sus redes sociales, Alessandro Nesta formará parte de los futbolistas que disputarán el torneo triangular de 5 contra 5 en pista cubierta en el Palazzetto dello Sport del EUR. Un nombre destacado al que, sin embargo, hay que añadir otra noticia sensacional: Nesta y Totti formarán parte del mismo equipo, naturalmente Italia. En Roma, no se les veía juntos con la misma camiseta desde el partido amistoso Italia-Resto del Mundo del 16 de diciembre de 1998.
CANAL DE TELEVISIÓN Y TRANSMISIÓN EN DIRECTO
OPERACIÓN NOSTALGIA: CANAL DE TELEVISIÓN Y RETRANSMISIÓN EN DIRECTO
Partido: Torneo triangular
Fecha: sábado, 28 de marzo de 2026
Hora: 20:00
Canal de televisión: Sportitalia (canal 60 de la TDT)
Transmisión en directo: Sportitalia
LA LISTA DE JUGADORES
A continuación, los nombres de los que participarán en la concentración con las botas puestas: serán 27 en total; por ahora se han revelado 19
Aldair
Marco Amelia
Zvonimir Boban
Vincent Candela
Edgar Davids
German Denis
Antonio Di Natale
Stefano Fiore
Sebastien Frey
Diego Fuser
Hernanes
Giorgos Karagounis
Alessandro Nesta
David Pizarro
Dario Simic
Damiano Tommasi
Francesco Totti
Juan Sebastián Verón
Javier Zanetti
ENTRADAS PARA EL ENCUENTRO DE LA OPERACIÓN NOSTALGIA EN ROMA: CUÁNDO SALEN A LA VENTA, PRECIOS, DÓNDE Y CÓMO COMPRARLAS
En el torneo de fútbol sala se enfrentarán tres equipos: Italia, Europa y Resto del Mundo, capitaneados respectivamente por Francesco Totti, Zvonimir Boban y Javier Zanetti. Las entradas para asistir al encuentro indoor de Operación Nostalgia, que tendrá lugar el 28 de marzo en Roma, ya están a la venta y se pueden adquirir en Ticketone y FanSale: al hacer clic en los enlaces correspondientes, también se pueden consultar los precios de las entradas.