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Dónde ver «Operación Nostalgia» en televisión y en streaming: canal, horario y alineaciones

Ya está todo listo para la primera reunión en interior con motivo del evento que celebra el décimo aniversario de la página

Se acerca la primera reunión en recinto cerrado de Operación Nostalgia, cada vez queda menos. Los fieles seguidores de la reunión, y no solo ellos, esperan con impaciencia el evento que celebra el décimo aniversario de la página, que para la ocasión ha apostado a lo grande. La cita es en Roma, sede del torneo triangular de fútbol sala en el que participarán leyendas del fútbol tanto italianas como extranjeras. El evento se retransmitirá en abierto por televisión a través de Sportitalia.

  • CONCENTRACIÓN DE LA OPERACIÓN NOSTALGIA EN ROMA: FECHA Y HORA DEL PARTIDO

    El encuentro en pista cubierta de Operación Nostalgia, organizado en Roma, tendrá lugar hoy sábado 28 de marzo de 2026, con el Fan Village abierto a partir de las 10:00 h, repleto de actividades y entretenimiento para acompañar a los aficionados durante los partidos preliminares de las 18:00 h, a los que seguirá el saque inicial del torneo triangular programado para las 20:00 h. La instalación elegida para el triangular indoor del encuentro de Operación Nostalgia en Roma es el Palazzo dello Sport, situado en el EUR, en Piazzale Pier Luigi Nervi, 1.



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  • ¿QUIÉNES PARTICIPARÁN EN EL ENCUENTRO DE LA «OPERACIÓN NOSTALGIA» EN ROMA? LOS NOMBRES DE LOS EXFUTBOLISTAS

    La última noticia, para los amantes de este deporte, es sensacional: tal y como ha anunciado Operación Nostalgia a través de sus redes sociales, Alessandro Nesta formará parte de los futbolistas que disputarán el torneo triangular de 5 contra 5 en pista cubierta en el Palazzetto dello Sport del EUR. Un nombre destacado al que, sin embargo, hay que añadir otra noticia sensacional: Nesta y Totti formarán parte del mismo equipo, naturalmente Italia. En Roma, no se les veía juntos con la misma camiseta desde el partido amistoso Italia-Resto del Mundo del 16 de diciembre de 1998.


  • CANAL DE TELEVISIÓN Y TRANSMISIÓN EN DIRECTO

    OPERACIÓN NOSTALGIA: CANAL DE TELEVISIÓN Y RETRANSMISIÓN EN DIRECTO


    Partido: Torneo triangular

    Fecha: sábado, 28 de marzo de 2026

    Hora: 20:00

    Canal de televisión: Sportitalia (canal 60 de la TDT)

    Transmisión en directo: Sportitalia

  • LA LISTA DE JUGADORES

    A continuación, los nombres de los que participarán en la concentración con las botas puestas: serán 27 en total; por ahora se han revelado 19


    Aldair

    Marco Amelia

    Zvonimir Boban

    Vincent Candela

    Edgar Davids

    German Denis

    Antonio Di Natale

    Stefano Fiore

    Sebastien Frey

    Diego Fuser

    Hernanes

    Giorgos Karagounis

    Alessandro Nesta

    David Pizarro

    Dario Simic

    Damiano Tommasi

    Francesco Totti

    Juan Sebastián Verón

    Javier Zanetti


  • ENTRADAS PARA EL ENCUENTRO DE LA OPERACIÓN NOSTALGIA EN ROMA: CUÁNDO SALEN A LA VENTA, PRECIOS, DÓNDE Y CÓMO COMPRARLAS

    En el torneo de fútbol sala se enfrentarán tres equipos: Italia, Europa y Resto del Mundo, capitaneados respectivamente por Francesco Totti, Zvonimir Boban y Javier Zanetti. Las entradas para asistir al encuentro indoor de Operación Nostalgia, que tendrá lugar el 28 de marzo en Roma, ya están a la venta y se pueden adquirir en Ticketone y FanSale: al hacer clic en los enlaces correspondientes, también se pueden consultar los precios de las entradas.