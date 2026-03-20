Dónde ver el Arsenal-Manchester City: canal de televisión, retransmisión en directo, alineaciones

Este fin de semana no solo hay ligas. En Inglaterra está prevista la final de la Carabao Cup entre el Arsenal y el Manchester City, que se disputará el domingo 22 de marzo a las 17:30. Los Gunners llegan tras pasar de ronda en la Liga de Campeones, donde eliminaron al Bayer Leverkusen; por su parte, el equipo de Guardiola busca la revancha tras la doble derrota europea ante el Real Madrid, que le costó a los Citizens la eliminación de la Liga de Campeones.
(C)Getty Images
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ARSENAL-MANCHESTER CITY: CANAL DE TELEVISIÓN Y TRANSMISIÓN EN DIRECTO
Partido: Arsenal-Manchester City
Fecha: domingo, 22 de marzo de 2026
Hora: 17:30
Retransmisión en directo: -
Streaming: Canal de YouTube Cronache di Spogliatoio
ALINEACIONES PROBABLES: ARSENAL - MANCHESTER CITY
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Magalhães, Hincapié; Rice, Zubimendi; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres. Entrenador: Arteta.
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Rubén Dias, Khusanov, Ait Nouri; Bernardo Silva, Rodri; Foden, Cherki, Semenyo; Haaland. Entrenador: Guardiola.
COMENTARISTA Y SEGUNDA VOZ
La retransmisión del Arsenal-Manchester City correrá a cargo de Marco Cattaneo, mientras que el segundo comentarista será el excentrocampista ofensivo Gaetano D'Agostino.
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