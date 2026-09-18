Una espera de 17 años para volver a conquistar un gran título llegó a su fin en 2025, cuando Ange Postecoglou supervisó un memorable triunfo en la Europa League, pero en la máxima categoría del fútbol inglés se han sufrido dos 17.º puestos consecutivos.

Los nervios han estado a flor de piel por momentos, con la amenaza muy real del descenso cerniéndose en varias fases. Roberto De Zerbi fue el hombre encargado de llevar a puerto seguro un barco que hacía aguas de forma bastante alarmante la pasada temporada.

Se le dio un importante presupuesto para fichajes con el que trabajar durante el verano, y gastó mucho en jugadores como Sandro Tonali, Mateus Fernandes y Savio. Las caras nuevas no han logrado propiciar un cambio de fortuna, con el Tottenham sin marcar en sus cuatro primeros partidos de la Premier League y ocupando una posición en la tabla demasiado familiar.