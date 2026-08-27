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Sam Vreeswijk

Traducido por

¿Dónde se puede ver en directo el sorteo de la Champions League de PSV y Feyenoord? ¿A qué hora es el sorteo y cómo queda la distribución de los bombos?

Liga de Campeones
PSV Eindhoven
Feyenoord

El jueves por la tarde, a las 18:00 horas, se celebrará el sorteo de la fase de liga de la Champions League. Entonces, entre otros, PSV y Feyenoord sabrán a qué ocho clubes se enfrentarán en los próximos meses en la máxima competición europea. En este artículo, Voetbalzone repasa qué rivales pueden tocarle a ambos clubes y dónde se podrá ver el sorteo.

A continuación, un resumen con todos los equipos participantes en la fase de liga de la Champions League, la distribución completa de los bombos, los posibles rivales de PSV y Feyenoord y las fechas de los partidos en la Champions League. El sorteo podrá seguirse en directo por televisión e internet a partir de las 18:00 horas.

  • imago-sport-1081778957.jpgDeFodi Images

    ¿Cómo funciona el sorteo?

    Desde 2024, el sorteo ya no se realiza con las tradicionales bolas, sino a través de un ordenador que determina quiénes serán los rivales. Tanto el PSV como el Feyenoord se medirán a ocho oponentes: dos equipos de cada bombo. La distribución de esos bombos se basa en los coeficientes de clubes de la UEFA. Todos los clubes disputan cuatro partidos fuera de casa y cuatro encuentros ante su propio público.

    Los equipos que acaben finalmente del 1 al 8 se clasificarán directamente para los octavos de final. Los que terminen del 9 al 24 disputarán unos playoffs por una plaza en los últimos dieciséis. El resto queda eliminado y tampoco accederá ya a la Europa League ni a la Conference League.

    • Anuncios
  • imago-sport-1081150989.jpgDeFodi Images

    ¿Cómo queda la distribución de los bombos?

    Bombo 1: Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, FC Barcelona, Atlético de Madrid.

    Bombo 2: Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting de Portugal, Aston Villa, FC Porto, Manchester United, Club Brujas, Real Betis, PSV.

    Bombo 3: Feyenoord, Lille OSC, FK Bodø/Glimt, Nápoles, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Fenerbahçe.

    Bombo 4: Viking FK, Slovan Bratislava, Slavia Praga, VfB Stuttgart, LASK Linz, AEK Atenas, Como, RC Lens, Sabah FC.

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    ¿Cuáles son los posibles rivales del PSV y del Feyenoord?

    El PSV y el Feyenoord se medirán a dos equipos de cada bombo, también del suyo propio. Los clubes del mismo país todavía no pueden enfrentarse entre sí en la fase de liga. Por tanto, PSV y Feyenoord evitan cruzarse, por ahora. Se disputarán cuatro partidos fuera de casa y cuatro en casa.

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  • ¿A qué hora es el sorteo de la Champions League?

    El sorteo tendrá lugar en Mónaco el jueves 27 de agosto y comenzará a las 18:00.

  • imago-sport-1078013529.jpgANP

    ¿En qué canal se puede ver en directo el sorteo de la Champions League?

    Ziggo Sport posee en Países Bajos los derechos de retransmisión de todas las competiciones europeas de clubes y, por ello, también puede ofrecer en directo el sorteo de la Liga de Campeones. La emisión comenzará a las 17:30 horas en el canal principal de la cadena, Ziggo Sport 1.

    Quien no sea abonado podrá seguir el sorteo gratis a través de la retransmisión en directo que ofrece la UEFA en su sitio web oficial.

  • imago-sport-1082013896.jpgFocus Images

    ¿Cuándo juegan el PSV y el Feyenoord en la Liga de Campeones?

    Estas son todas las fechas de juego de la fase de liga de la Champions League de la temporada 2026/27:

    Jornada 1: 8-10 de septiembre de 2026

    Jornada 2: 13-14 de octubre de 2026

    Jornada 3: 20-21 de octubre de 2026

    Jornada 4: 3-4 de noviembre de 2026

    Jornada 5: 24-25 de noviembre de 2026

    Jornada 6: 8-9 de diciembre de 2026

    Jornada 7: 19-20 de enero de 2027

    Jornada 8: 27 de enero de 2027

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