El jueves por la tarde, a las 18:00 horas, se celebrará el sorteo de la fase de liga de la Champions League. Entonces, entre otros, PSV y Feyenoord sabrán a qué ocho clubes se enfrentarán en los próximos meses en la máxima competición europea. En este artículo, Voetbalzone repasa qué rivales pueden tocarle a ambos clubes y dónde se podrá ver el sorteo.

A continuación, un resumen con todos los equipos participantes en la fase de liga de la Champions League, la distribución completa de los bombos, los posibles rivales de PSV y Feyenoord y las fechas de los partidos en la Champions League. El sorteo podrá seguirse en directo por televisión e internet a partir de las 18:00 horas.