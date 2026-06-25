«¿Dónde están?» - Harry Redknapp duda de la cantera de West Ham, Chelsea y Liverpool, mientras Max Dowman, joya del Arsenal, rompe moldes

El descenso del West Ham a la Championship en la temporada 2026-27 podría abrir oportunidades para sus jóvenes talentos. Al preguntarle si esto ocurrirá, Redknapp —en una entrevista con BuzzBallz— dijo a GOAL: «No hay ni un chaval de la cantera en el primer equipo del West Ham. Tampoco del Tottenham. ¿Dónde están todos esos chicos?

Se gastan una fortuna en canteras e instalaciones, y luego los chavales cogen un autobús a ligas de pacotilla. Antes existía la South East Counties League en Londres: el Tottenham, el Arsenal, el Chelsea, el West Ham, todos los clubes londinenses, con sus equipos sub-18. Ahora viajan en autobús, pasan la noche en un hotel, recorren todo el país. Se les trata como a superestrellas, pero ¿dónde están las superestrellas que salen de tanto dinero malgastado en las canteras?

No veo a ningún jugador: uno por aquí, otro por allá, uno genial por aquí. Max Dowman probablemente será el mejor jugador del país dentro de un par de años, pero, aparte de él, ¿dónde están?

¿Dónde están en West Ham, en Tottenham o en Liverpool? No veo a muchos. No hay jóvenes que den el salto; hay que hacer algo».