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«¿Dónde está mi correo electrónico?» Toni Kroos, leyenda del Real Madrid, bromea sobre el desaire de Jürgen Klopp a la selección alemana
Un comienzo duro para Klopp
Klopp ha sufrido un frustrante inicio de su etapa como seleccionador de Alemania, al no haber logrado ganar sus dos primeros partidos en la Liga de Naciones. El exentrenador del Liverpool está preparando actualmente a su plantilla para medirse a Serbia el jueves en el Allianz Arena, donde estará desesperado por lograr por fin su primera victoria.
El técnico de 59 años inició su esperada etapa con un dramático empate 1-1 ante Países Bajos en el Johan Cruyff Arena, antes de sufrir una sorprendente derrota por 1-0 ante Grecia. Estos resultados decepcionantes han dejado a Alemania con mucho trabajo por hacer en el Grupo A2, y Klopp ha descubierto rápidamente la enorme presión y el escrutinio que conlleva dirigir a nivel internacional.
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Kroos sigue esperando un correo electrónico
Fuera de los terrenos de juego, Klopp también ha acaparado titulares después de que, según se informa, enviara correos electrónicos a varios exinternacionales alemanes para pedirles respaldo y apoyo durante su etapa en el cargo. Sin embargo, el retirado centrocampista del Madrid Kroos desveló en tono de broma que, al parecer, se quedó fuera de la lista de correo y aprovechó su pódcast Einfach mal Luppen para bromear sobre el nuevo seleccionador.
«Yo también lo leí, pero todavía no he recibido nada», bromeó el ganador del Mundial de 2014. «Puede que no merezca estar en la selección. Voy a mandarle un mensaje por WhatsApp para preguntarle dónde está mi correo. Estaba impaciente, pero al final no llegó nada. ¡Seguro que Kevin Grosskreutz sí lo recibió!»
Desolación al final en Ámsterdam
Klopp confía sin duda en tener mejor suerte sobre el terreno de juego después de ver cómo se le escapaba una victoria crucial en su partido de debut contra Países Bajos. Alemania parecía encaminada hacia un triunfo de prestigio en suelo neerlandés después de que Felix Nmecha abriera el marcador en la primera parte con una gran definición.
Sin embargo, las esperanzas de Klopp de disfrutar de un inicio perfecto se esfumaron en el minuto 92, cuando el delantero del Liverpool Cody Gakpo vio puerta para garantizar un dramático reparto de puntos. Después, las cosas fueron de mal en peor en la jornada 2, ya que una disciplinada Grecia logró una frustrante victoria por 0-1 a domicilio para infligir a Klopp su primera derrota como seleccionador nacional.
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El duelo contra Serbia es de obligado triunfo
La presión recae ahora claramente sobre Klopp para ofrecer una actuación positiva cuando Alemania reciba a Serbia en Múnich el jueves por la noche. Una victoria en el Allianz Arena es absolutamente vital para Alemania en su intento de escalar posiciones en la clasificación del Grupo A2 y recuperar la confianza de cara a futuros grandes torneos.
Con Grecia marcando actualmente el ritmo en lo más alto del grupo, Alemania no puede permitirse otro tropiezo costoso en casa. Klopp debe encontrar rápidamente la fórmula táctica adecuada para activar a su talentosa plantilla y lograr una victoria muy necesaria para una nación con enormes expectativas.
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