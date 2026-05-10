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«¡¿Dónde está la coherencia?!» - Jarrod Bowen, indignado por el gol anulado al West Ham ante el Arsenal tras una larga demora del VAR en el tiempo de descuento
Caos en el estadio de Londres
En los últimos minutos del partido el West Ham creyó empatar 1-1 y sumar un punto clave para evitar el descenso. Callum Wilson marcó tras una jugada en el área y la grada estalló de alegría.
Sin embargo, el VAR revisó una posible mano y, tras una larga espera, el árbitro Chris Kavanagh anuló el tanto. Así, los Hammers se quedaron sin nada y los Gunners se llevaron tres puntos clave gracias al gol de Leandro Trossard, que les sitúa cinco por encima del Manchester City en la cima de la Premier.
La Premier League confirmó la decisión en X: «Tras revisar el VAR, el árbitro anuló el gol del West Ham. Anuncio: "El 19 del West Ham comete falta sobre el portero. Decisión final: tiro libre directo"».
- AFP
El llamamiento de Bowen a favor de la coherencia arbitral
Bowen, protagonista del partido, mostró su enfado al final del encuentro. Primero discutió con los árbitros en el campo y luego habló con la prensa.
El internacional inglés criticó la falta de criterio uniforme en decisiones subjetivas. En declaraciones a BBC Sport, cuestionó por qué incidentes similares en semanas anteriores no habían anulado goles.
«Un verdadero golpe. Hicimos un gran esfuerzo para remontar y nos lo quitaron», se quejó el jugador del West Ham. «Si revisas el video cinco minutos, siempre encontrarás algo: tirones, agarradas... Si buscas lo suficiente, algo hallarás. ¿Crees que es la decisión correcta? No. Es frustrante. ¿Dónde está la coherencia? Como aficionado, no quieres celebrar un gol y luego esperar ocho minutos para que te lo anulen.
Los córners son físicos, la Premier League es física, por eso gusta. En los córners siempre hay contacto. Si lo permites, tendrás que pitar todas las faltas del mundo y eso no es lo que quiere la gente. No quiero parecer resentido, pero la semana pasada agarraron a Tomas Souček en Brentford y no nos pitaron penalti. No puedes hacer eso y luego sí anular uno así hoy».
Nuno Santo critica duramente el sistema del VAR
El entrenador del West Ham, Nuno Espíritu Santo, respaldó las quejas de su capitán sobre la larga interrupción, que, según él, perjudicó el ritmo del partido.
El técnico luso, crítico con el arbitraje toda la temporada, cree que su equipo fue castigado injustamente cuando tenía al Arsenal contra las cuerdas.
«Es difícil de aceptar. Estamos hablando de cinco minutos para tomar una decisión», declaró Nuno a Sky Sports. «Si se tarda tanto, es que no está claro ni es obvio. Perdemos el impulso, perdemos la emoción del gol y, al final, perdemos el punto por una decisión que nadie entiende. Queremos respeto y coherencia para nuestro trabajo».
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¿Y ahora qué?
La victoria por 1-0 deja al Arsenal a un paso de su primer título de la Premier League en 22 años, con solo dos partidos ante Burnley y Crystal Palace. West Ham, en cambio, es 18.º, un punto por debajo de Tottenham con un partido más, y aún debe enfrentar a Newcastle y Leeds.
La victoria por 1-0 deja al Arsenal a un paso de su primer título de la Premier League en 22 años, con solo dos partidos pendientes ante Burnley y Crystal Palace, ya descendidos. El West Ham, 18.º a un punto del Tottenham (17.º) tras un partido más, cerrará la temporada frente a Newcastle y Leeds.