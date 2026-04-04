¿Dónde está Alexander Isak? Por qué el fichaje de 125 millones de libras del Liverpool se perdió el partido decisivo de la FA Cup contra el Manchester City a pesar de haber vuelto tras una lesión: te lo explicamos

Aunque algunos aficionados esperaban una inclusión sorpresa, el estado físico real de Isak hacía que su convocatoria fuera una apuesta demasiado arriesgada. Tras 101 días de recuperación, se consideró que la intensidad de dos sesiones de entrenamiento no era preparación suficiente para las exigencias físicas de un enfrentamiento de la FA Cup contra los Cityzens.

James Pearce, de The Athletic, aclaró la situación a través de las redes sociales, confirmando que el club no se precipitaría a tomar una decisión que pudiera suponer un riesgo de recaída. Pearce escribió en X: «Se tomó la decisión de que es demasiado pronto para que Alexander Isak participe tras solo dos sesiones completas de entrenamiento después de más de tres meses de baja».