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Donald Trump respalda a Gianni Infantino mientras el presidente de la FIFA se enfrenta a acusaciones de «engaño»
Trump lanza una advertencia a las federaciones de fútbol
El presidente Trump ha lanzado una seria advertencia a la comunidad futbolística mundial, al afirmar que la FIFA cometería un «terrible error» si siguiera adelante con sus planes de sustituir a Infantino. El presidente de Estados Unidos utilizó su plataforma en redes sociales para defender al cuestionado jefe de la FIFA, argumentando que los recientes éxitos financieros y operativos del organismo rector están directamente ligados al liderazgo de Infantino y a su visión para el fútbol.
En una publicación directa difundida el lunes por la noche, Trump afirmó que la FIFA «nunca sería tan exitosa ni tan rentable» sin la presencia del actual presidente al mando. Escribió: «La FIFA estaría cometiendo un terrible error si, por cualquier motivo, siquiera considerara sustituir al presidente Gianni Infantino. Es fantástico, ya que acaba de presidir la Copa del Mundo más exitosa jamás celebrada, por un margen de cuatro veces.
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Polémica por la FIFA Forward Enterprise
El apoyo de la Casa Blanca llega en un momento en el que Infantino se enfrenta a una oposición sin precedentes por parte de los organismos regionales más poderosos del deporte. La UEFA, la CONCACAF y la AFC emitieron un duro comunicado conjunto en el que describían una ruptura de la confianza mediante el engaño en relación con una propuesta para vender derechos comerciales.
Las confederaciones expresaron su indignación en una carta abierta, afirmando que «cuando la confianza se rompe mediante el engaño, cuando un individuo se sitúa por encima del colectivo que le confió la autoridad, ese deber ha sido abandonado». La carta subrayaba además que el fútbol pertenece a los jugadores, a los aficionados y a las asociaciones miembro, y no a una sola persona.
La Federación de Fútbol de Estados Unidos se suma a la petición de cambio
A pesar del respaldo personal de Trump a Infantino, la Federación de Fútbol de Estados Unidos se ha alineado con los críticos, uniéndose a Canada Soccer y a otras federaciones regionales para exigir una reforma significativa dentro del organismo rector. En un comunicado publicado el lunes, la federación estadounidense pidió "un cambio significativo que refuerce la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas de la FIFA". Esto sitúa al organismo rector nacional en desacuerdo con la retórica política procedente de la presidencia de Estados Unidos.
Las críticas se centran en la falta de consulta sobre el proyecto FFE, que, según se informa, fue impulsado en un plazo reducido para evitar el escrutinio.
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La disculpa de Infantino y las perspectivas de futuro
Infantino se ha disculpado por la forma en que se gestionó la propuesta de la FFE, pero para muchos dentro de las federaciones europeas y asiáticas, el gesto ha llegado demasiado tarde. La UEFA ya había sugerido que sus federaciones miembro podrían boicotear las competiciones de la FIFA, incluida la Copa del Mundo, si los planes comerciales seguían adelante.
El ejecutivo suizo está en el poder desde febrero de 2016 y actualmente tiene intención de seguir en su cargo varios años más. Su mandato actual está previsto que se extienda hasta 2027, y ya ha indicado su deseo de presentarse a la reelección para ampliar su presidencia hasta 2031.
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