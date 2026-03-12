En el mercado de fichajes de enero, el Inter se movió sobre todo en salidas con las cesiones de Asllani, Palacios y los hermanos Carboni (Franco y Valentin); no se realizaron fichajes para el primer equipo (la única incorporación a mitad de temporada fue la del croata Leon Jakirovic, que se unió al equipo sub-23), pero Marotta y Ausilio cerraron un fichaje con vistas al futuro, al fichar al centrocampista francés Yanis Massolin, nacido en 2002, del Modena, que terminará la temporada en la Serie B y llegará a Milán en verano.
Donadoni sobre Massolin: «No hacen falta científicos para evaluar sus cualidades». Cuánto pagó el Inter, su papel y sus características
«SI LO HA COMPRADO EL INTER...»
El entrenador del Spezia, Roberto Donadoni, próximo rival del Modena en la jornada 30 del campeonato, partido programado para el viernes 13 de marzo a las 20:30, también habló durante la rueda de prensa previa sobre las cualidades de Massolin: «Si el Inter ha pensado en ficharlo,no hace falta ser un genio para valorar sus cualidades. Es un jugador que merece una atención especial, aunque yo no soy de los entrenadores que dicen a sus jugadores que marquen al rival, es fundamental no dejarle girarse cuando está de espaldas a la portería».
CUÁNTO PAGÓ EL INTER, FUNCIÓN Y CARACTERÍSTICAS
El Inter ha invertido 3,5 millones de euros en Yanis Massolin, cerrando una operación definitiva con el jugador, que ha firmado un contrato de cuatro años y medio, con vencimiento fijado para el 30 de junio de 2030. Es un comodín del centro del campo que nació como segundo delantero, pero que, retrocediendo unos metros, ha encontrado su posición ideal: mediocampista natural, que, en caso necesario, también puede jugar en otras posiciones del equipo, tanto como organizador como avanzando en el mediocampo ofensivo. Es un centrocampista fuerte físicamente, bueno en el juego aéreo gracias a sus 190 cm de altura y, por sus características y nacionalidad, a menudo se le ha comparado con Adrien Rabiot. Su llegada a Italia le ha ayudado a mejorar tácticamente, pero también físicamente, ya que Massolin ha aumentado su masa muscular y se ha vuelto más fuerte, listo para los choques.