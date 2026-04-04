Dominik Szoboszlai se vio envuelto en un tenso enfrentamiento con la afición del Liverpool tras la humillante derrota ante el Manchester City

Las redes sociales se llenaron rápidamente de imágenes del incidente, y los aficionados cuestionaron la actitud del centrocampista en un momento tan difícil para el club.

El usuario @Ayodelebiodun escribió: «Imagina lo descarado que hay que ser para jugar tan mal, perder 4-0 y, de alguna manera, echarle la culpa a los aficionados, que probablemente se han gastado todo su sueldo y han cruzado medio país para apoyaros a vosotros, unos perdedores. Menudos mocosos son estos jugadores».

Otro aficionado de los Reds, @ianyoungkop, dijo: «Este capullo se está pasando de la raya».

«Soy el mayor fan de Szoboszlai, pero tiene que disculparse por esto», escribió @Corballyred. «¿Cómo puede cuestionar el compromiso de los aficionados cuando los jugadores parecen que les da igual y corren por el campo como si fuera un partido de despedida?».

Las críticas no se detuvieron ahí, ya que otro aficionado descontento lo tildó de «un jugador tan arrogante», mientras que otro añadió: «Los aficionados que viajan pagan vuestros sueldos, aplaudid y bajad al túnel, las payasadas no funcionan con los aficionados».