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Dominik Szoboszlai se vio envuelto en un tenso enfrentamiento con la afición del Liverpool tras la humillante derrota ante el Manchester City
Las tensiones llegan al límite en el Etihad
El Liverpool sufrió una aplastante derrota por 4-0 ante el Manchester City en los cuartos de final de la FA Cup, un resultado que puso de manifiesto la gravedad de los problemas que atraviesa el club, tanto sobre el terreno de juego como entre bastidores.
Aunque muchos de los 8.000 aficionados de los Reds que se habían desplazado ya se habían marchado mucho antes del final, los que se quedaron dejaron claras sus sensaciones. Szoboszlai, claramente frustrado por el resultado y la acogida desde las gradas, fue visto encogiéndose de hombros y agitando los brazos en un tenso enfrentamiento antes de que su compañero Federico Chiesa interviniera para alejarlo del lugar.
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Los aficionados están furiosos por el comportamiento «arrogante»
Las redes sociales se llenaron rápidamente de imágenes del incidente, y los aficionados cuestionaron la actitud del centrocampista en un momento tan difícil para el club.
El usuario @Ayodelebiodun escribió: «Imagina lo descarado que hay que ser para jugar tan mal, perder 4-0 y, de alguna manera, echarle la culpa a los aficionados, que probablemente se han gastado todo su sueldo y han cruzado medio país para apoyaros a vosotros, unos perdedores. Menudos mocosos son estos jugadores».
Otro aficionado de los Reds, @ianyoungkop, dijo: «Este capullo se está pasando de la raya».
«Soy el mayor fan de Szoboszlai, pero tiene que disculparse por esto», escribió @Corballyred. «¿Cómo puede cuestionar el compromiso de los aficionados cuando los jugadores parecen que les da igual y corren por el campo como si fuera un partido de despedida?».
Las críticas no se detuvieron ahí, ya que otro aficionado descontento lo tildó de «un jugador tan arrogante», mientras que otro añadió: «Los aficionados que viajan pagan vuestros sueldos, aplaudid y bajad al túnel, las payasadas no funcionan con los aficionados».
Szoboszlai exige más garra
A pesar de las críticas recibidas por su comportamiento sobre el terreno de juego, Szoboszlai no se anduvo con rodeos a la hora de valorar el rendimiento de su equipo tras la derrota. En declaraciones a TNT Sports, el jugador de 25 años se mostró brutalmente sincero sobre la falta de entrega mostrada por la plantilla durante la eliminación en cuartos de final.
El centrocampista se mostró muy crítico con el fracaso colectivo y afirmó: «No teníamos la mentalidad necesaria. Para ser sinceros, ninguno de nosotros dio todo lo que podía. Es un momento difícil, pero tenemos que mantenernos unidos. El miércoles tenemos otra oportunidad, pero debemos tener claro que esta no es la temporada que nos gustaría que terminara».
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Una temporada al límite
Las secuelas de la derrota ante el Manchester City dejan a Arne Slot con muchas preguntas por responder, mientras su primera temporada en Anfield sigue dando tumbos. Con Mohamed Salah fallando un penalti en los últimos minutos para agravar aún más la situación, la brecha entre los dos gigantes del fútbol inglés parecía más amplia que nunca en el Etihad.
Sin embargo, los Reds no tienen tiempo para lamerse las heridas, ya que el miércoles se avecina el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain, un encuentro decisivo para la temporada. El Liverpool debe encontrar la manera de reconciliarse con su afición y recuperar su mejor forma si quiere salvar algo de una campaña que se está descontrolando rápidamente.