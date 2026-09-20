NurPhoto
Traducido por
Dominik Livakovic revela el secreto de su impacto inmediato en el Barcelona y cómo Dani Olmo le ayudó a brillar en su debut
Flick da la sorpresa con la titularidad del croata en Sevilla
La implacable marcha del Barcelona en lo más alto de la tabla de La Liga continuó con una actuación contundente en Andalucía, pero los titulares previos al partido estuvieron dominados por la elección de Flick bajo palos. A pesar de haber insinuado anteriormente que Szczesny era el segundo portero designado por detrás de Joan Garcia, el técnico alemán optó por darle a Livakovic su debut oficial completo con el Barça.
Aunque más tarde el entrenador aclaró que la elección fue una decisión táctica específica y no un cambio permanente en la jerarquía, Livakovic aprovechó su oportunidad al máximo. El internacional croata reflexionó sobre el esfuerzo colectivo necesario para desarmar a un Sevilla correoso, especialmente tras el descanso.
- ZUMA Press Wire
La conexión con el Dinamo Zagreb da sus frutos
Al hacer balance de su primera aparición oficial con el club, el guardameta de 31 años expresó su enorme orgullo por haber pisado por fin el césped con la camiseta del Barcelona. En declaraciones a los medios, Livakovic subrayó el esfuerzo colectivo necesario para sumar los tres puntos en Andalucía. «Hemos logrado un inicio de temporada perfecto y tenemos que seguir así», dijo, tal y como recoge Mundo Deportivo.
Adaptarse a la presión única que supone jugar en el Barcelona puede ser una tarea intimidante para cualquier recién llegado, pero Livakovic tenía una ventaja importante en la figura de Dani Olmo. Ambos jugadores comparten una larga historia, ya que pasaron varios años exitosos juntos en el Dinamo Zagreb antes de que sus carreras tomaran caminos distintos por Europa.
Livakovic no tardó en reconocer que contar con un amigo de confianza en la plantilla hizo que su transición fuera fluida. «Desde el primer día he tenido a Dani Olmo», explicó el portero. «Jugué con él en el Dinamo Zagreb hace seis o siete años. Ha sido fácil porque son chicos jóvenes y es como una familia. Es muy fácil adaptarse aquí».
Elogios para Raphinha y la unidad de porteros
Mientras el guardameta mantuvo la solidez atrás, fue Raphinha quien se llevó el protagonismo en el otro extremo del campo con un sensacional triplete. Livakovic se deshizo en elogios hacia el despliegue del brasileño, destacando que su aportación va mucho más allá de simplemente materializar ocasiones. Quiso sumarse al coro de alabanzas hacia el capitán al afirmar: "¡Enhorabuena a Raphinha, que marcó un hat-trick, increíble!"
A pesar de la competitividad por el puesto en la portería, Livakovic también habló con calidez de la relación que ha construido con sus rivales por el número uno. El respeto mutuo entre los guardametas ha favorecido claramente un ambiente positivo en los entrenamientos. Añadió: "También el entrenador de porteros, Joan y Tek (Szczesny) son tipos fantásticos. Tek habló mucho conmigo hoy, y también lo hizo el entrenador. Me han facilitado el trabajo".
- AOP.Press
Pensando en la batalla por la portería
La llegada de Livakovic ha aportado al Barcelona una profundidad importante que, posiblemente, faltaba en temporadas anteriores. A sus 31 años, sigue estando en plenitud física para un portero y aporta una gran experiencia internacional por sus actuaciones con la selección croata.
La competencia por los minutos entre Livakovic y Szczesny se perfila como una de las subtramas más interesantes de la temporada del Barça. Ambos veteranos entienden que las oportunidades podrían ser escasas por detrás del consolidado Garcia, pero su presencia empuja al joven a mantener su alto nivel.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias