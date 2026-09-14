Dominic Calvert-Lewin brilla mientras el Leeds United inflige al Newcastle United su primera derrota en la Premier League

El Leeds no tardó en imponer su dominio, jugando con una intensidad feroz que desbordó a sus rivales desde el pitido inicial. El equipo de Matthias Jaissle tuvo problemas para soportar la presión constante.

El gol llegó en unas circunstancias afortunadas, cuando el disparo de Ao Tanaka rebotó en Sean Steur y Lewis Miley antes de superar en parábola a Lukas Hornicek y convertirse en un gol en propia puerta. Apenas dos minutos después, Jayden Bogle dobló la ventaja. Un centro perfecto de James Justin encontró a Dominic Calvert-Lewin, cuyo potente cabezazo picado rozó el pelo de Bogle antes de entrar en la red.