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Dominic Calvert-Lewin brilla mientras el Leeds United inflige al Newcastle United su primera derrota en la Premier League
El dominio inicial da sus frutos
El Leeds no tardó en imponer su dominio, jugando con una intensidad feroz que desbordó a sus rivales desde el pitido inicial. El equipo de Matthias Jaissle tuvo problemas para soportar la presión constante.
El gol llegó en unas circunstancias afortunadas, cuando el disparo de Ao Tanaka rebotó en Sean Steur y Lewis Miley antes de superar en parábola a Lukas Hornicek y convertirse en un gol en propia puerta. Apenas dos minutos después, Jayden Bogle dobló la ventaja. Un centro perfecto de James Justin encontró a Dominic Calvert-Lewin, cuyo potente cabezazo picado rozó el pelo de Bogle antes de entrar en la red.
- AFP
Calvert-Lewin amplía la ventaja
El Leeds no levantó el pie del acelerador y dejó prácticamente sentenciado el partido justo antes del descanso. Calvert-Lewin, que fue una amenaza constante para la defensa visitante, aprovechó una prolongación de Tarik Muharemovic tras un balón largo de Bogle.
Después, Calvert-Lewin se impuso en el cuerpo a cuerpo a Sven Botman y sacó un potente disparo raso que superó a Hornicek para poner el tercero. El Leeds fue más rápido, más físico y mucho más agresivo, y dejó al equipo visitante deseando que el árbitro pitara para tener un breve respiro.
Okafor pone la guinda a la goleada
La segunda parte siguió un guion similar, con el Leeds manteniendo el control del ritmo y generando numerosas ocasiones de peligro. Su incesante vocación ofensiva volvió a tener premio cuando Noah Okafor añadió un cuarto gol. Tras un saque de banda largo de Ethan Ampadu, el balón le cayó perfecto a Okafor, que conectó una impresionante volea a media altura que se coló en la escuadra lejana tras golpear en el poste. El Newcastle acabó encontrando un gol del honor en los últimos minutos por medio de Bazoumana Toure, que aprovechó un error defensivo para empujar el balón a la red.
- AFP
¿Qué les espera ahora al Leeds y al Newcastle?
Tras esta contundente victoria, el Leeds ha escalado hasta la tercera posición de la clasificación de la Premier League y buscará mantener su excelente impulso en este arranque de temporada cuando reciba al Crystal Palace.
Mientras tanto, el Newcastle ocupa la 12.ª plaza tras sufrir su primera derrota liguera de la campaña, y debe corregir cuanto antes sus fragilidades defensivas antes de recibir al Hull City antes del próximo parón internacional.
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