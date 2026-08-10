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CM Grafica Dominguez Bologna 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

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Domínguez se despide del Bolonia: nueva aventura en el Sassuolo

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B. Dominguez

Operación de mercado entre los dos equipos emilianos

Benjamin Domínguez está listo para cambiar de camiseta. Como informa Gianluca Di Marzio, el Sassuolo ha alcanzado un acuerdo con el Bolonia para el traspaso del jugador de 2003 en calidad de cedido con opción de compra: quedan por definirse los últimos detalles antes del cierre de la operación.


Tras dos temporadas en el Bolonia, Domínguez se prepara así para una nueva experiencia en la Serie A. Con el Bolonia ha disputado 39 partidos y marcado 3 goles, dejando ahora paso a un nuevo reto con la camiseta neroverde.


  • El Sassuolo añade así calidad y soluciones a su parcela ofensiva de cara a la nueva temporada. El Sassuolo llega de un excelente undécimo puesto conseguido como recién ascendido, un resultado que también puso en valor el trabajo de Fabio Grosso, protagonista de una temporada convincente en el Mapei Stadium y posteriormente elegido por la Fiorentina.

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