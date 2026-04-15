AFP
Traducido por
«¡Dominamos los dos partidos!»: Frenkie de Jong afirma que el Barcelona fue «superior» al Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones y critica a los árbitros
El Barcelona, «superior» pese a la derrota en el global
El centrocampista del Barcelona, De Jong, reaccionó con desafiante tras la eliminación en cuartos de la Champions a manos del Atlético. A pesar de ganar 2-1 en la vuelta, el global de 3-2 no reflejó el dominio holandés a lo largo de los 180 minutos, según el jugador.
«Fuimos superiores, dominamos ambos partidos a pesar de jugar con uno menos. La suerte no estuvo de nuestro lado», declaró De Jong, según Marca.
- (C)Getty Images
De Jong no se anda con rodeos al hablar del arbitraje
De Jong criticó la labor arbitral y recordó incidentes en ambos partidos. Señaló una mano de Marc Pubill en la ida, que a su juicio debió ser penalti y expulsión, como clave de la eliminatoria.
«Hoy ha habido un par de decisiones cuestionables. En la ida, la jugada clave fue la de Pubill: debió ser roja y penalti», añadió De Jong. Su enfado coincidió con el de Raphinha, quien afirmó que el árbitro Clément Turpin les «robó completamente» el partido en la vuelta en Madrid.
Flick sigue orgulloso de su joven equipo
Mientras los jugadores se quejaban del arbitraje, el entrenador del Barça, Flick, prefirió ver el panorama general y elogió el esfuerzo de su joven plantilla. A pesar de la decepción, el técnico alemán cree que ya se sentaron las bases para un futuro exitoso en Cataluña.
«La mentalidad y la actitud que muestran los jugadores en el campo me enorgullecen», afirmó Flick tras el partido. «Debemos aprender de nuestros errores, pero tenemos un equipo joven que mejorará la próxima temporada. Es decepcionante para todos; yo también lo estoy. Así es el fútbol, así es la vida. Tenemos que seguir».
- Getty Images Sport
La atención se centra ahora en la lucha por el título de La Liga
Tras su eliminación europea, el Barcelona no puede permitirse perder la temporada. De Jong subrayó la importancia de ganar La Liga, donde el equipo lidera con ventaja en la recta final.
«Es muy importante. Gana el mejor equipo. Es un título muy importante», afirmó De Jong sobre la lucha por La Liga. «En los últimos dos años hemos demostrado que somos un equipo de calidad, que ganamos títulos. Somos jóvenes, pero con mucha calidad y competimos por todo».