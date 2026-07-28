Las nuevas reglas que se aplicaron en el Mundial 2026 generan un amplio debate en Alemania, al igual que en todas las grandes ligas y en todo el mundo.

La Federación Alemana de Fútbol decidió qué modificaciones de la FIFA se adoptarán en la liga alemana (la Bundesliga) para la nueva temporada 2026-2027, y cuáles no.

En una reunión celebrada el lunes en Fráncfort entre la sociedad de árbitros de la Federación Alemana de Fútbol y su director ejecutivo, Knut Kircher (57 años), y el "Comité de Fútbol" de la Bundesliga, se debatieron los cambios que se produjeron en las reglas durante el Mundial.