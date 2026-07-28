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Domar la ley de Vinicius: la Bundesliga entra en la polémica del Mundial

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Una postura clara sobre las modificaciones de la FIFA

Las nuevas reglas que se aplicaron en el Mundial 2026 generan un amplio debate en Alemania, al igual que en todas las grandes ligas y en todo el mundo.

La Federación Alemana de Fútbol decidió qué modificaciones de la FIFA se adoptarán en la liga alemana (la Bundesliga) para la nueva temporada 2026-2027, y cuáles no.

En una reunión celebrada el lunes en Fráncfort entre la sociedad de árbitros de la Federación Alemana de Fútbol y su director ejecutivo, Knut Kircher (57 años), y el "Comité de Fútbol" de la Bundesliga, se debatieron los cambios que se produjeron en las reglas durante el Mundial.

  • La regla de taparse la boca: la polémica ley

    Entre las decisiones importantes figuró: mantener la exclusión de los saques de esquina de la revisión del videoarbitraje (VAR). Esta decisión tiene como objetivo evitar el aumento del número de intervenciones del videoarbitraje.

    El diario Bild señaló: "Existe una política clara sobre el comportamiento antideportivo. Los jugadores que se tapan la boca con las manos o con la camiseta durante una discusión con el rival no recibirán una tarjeta roja, sino que solo podrían recibir una tarjeta amarilla. En el Mundial, dos jugadores fueron expulsados por taparse la boca con las manos durante una discusión con el rival".

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  • Bajo la lupa: las normas del capitán del equipo y su comportamiento hacia los árbitros

    El presidente del comité de árbitros de la Federación Alemana de Fútbol, Kircher, explica en qué deben centrarse especialmente los árbitros en la nueva temporada. El foco está puesto en la aplicación coherente de la norma del brazalete de capitán, que fue ignorada en repetidas ocasiones durante el Mundial. Además, los comportamientos antideportivos serán castigados con sanciones más severas. Esto incluye, entre otras cosas, el retraso intencionado de la rápida reanudación del juego durante los tiros libres, y la conducta irrespetuosa hacia los árbitros, como las protestas o los gestos despectivos con las manos.

    Bild añadió: "Hay otro punto relacionado con las situaciones en torno al portero. Los árbitros deben distinguir con mayor precisión si el atacante se coloca al lado del portero rival, detrás de él o delante de él. Eso está permitido. Sin embargo, si un jugador mueve su cuerpo de forma efectiva hacia el portero, lo obstaculiza y, por tanto, le impide atrapar o despejar el balón, se señalará una falta".

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  • Prohibir los intentos de perder tiempo

    Según los nuevos cambios que entrarán en vigor con el inicio de la próxima temporada, los árbitros velarán por la rapidez en la ejecución de los saques de puerta y los saques de banda, que deberán realizarse en un plazo de cinco segundos. Si esto no ocurre, la posesión del balón pasa al equipo rival, que obtiene un saque de banda o un saque de esquina en lugar del saque de puerta. Esta medida tiene como objetivo reducir la pérdida de tiempo.

    Los cambios también se realizarán con mayor rapidez: el jugador sustituido debe abandonar el terreno de juego en un plazo de diez segundos. Si se retrasa en la sustitución, no se le permite entrar al partido hasta pasado un minuto, o cuando el juego se detenga. Hasta entonces, el equipo juega con un jugador menos.

    En cuanto al periodo de atención de las lesiones, los jugadores que reciban tratamiento en el campo o provoquen una interrupción del juego por lesión deben abandonar el terreno de juego durante al menos un minuto. Se exceptúan de ello los porteros y los jugadores que necesiten tratamiento tras cometer una falta que suponga tarjeta amarilla o roja para el rival. Asimismo, el jugador lesionado que vaya a ejecutar un penalti puede continuar jugando.

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