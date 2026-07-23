Hace cuatro años, los westfalianos pusieron sobre la mesa 30 millones de euros por el entonces jugador de 20 años para sacarlo de Salzburgo. Mucho dinero para el Borussia; apenas unos pocos futbolistas le costaron más al club en su historia. Se invirtió en una promesa de futuro cercano, pero también a largo plazo.

Pero ahora se puede constatar con facilidad: la inversión no dio los frutos que se esperaban en el BVB. Ese es el doloroso reconocimiento que deben hacerse en Dortmund. Adeyemi nunca se convirtió en un indiscutible referente en el Borussia Dortmund, y en realidad siempre estuvo muy lejos de ese estatus.

Aun así, en Dortmund se convirtió en internacional y dejó por momentos actuaciones brillantes. Sin embargo, últimamente, bajo las órdenes de Niko Kovac, Adeyemi pasó a ser un suplente a tiempo parcial y no un indiscutible punto fijo en el juego ofensivo. No lo consiguió con ninguno de sus entrenadores en el BVB. En la pasada temporada de la Bundesliga, el extremo promedió apenas 42 minutos por partido.