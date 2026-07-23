Hacía mucho tiempo que circulaban numerosos rumores sobre él y, además, las conversaciones para una ampliación anticipada del contrato que expira en 2027 se alargaban eternamente: ahora Karim Adeyemi ha dejado el Borussia Dortmund y se ha marchado al FC Barcelona, donde le espera Hansi Flick, el técnico que en su día le ayudó a debutar con la selección alemana. Es una buena decisión por parte del BVB en varios sentidos, aunque también deja al descubierto un plan fallido.
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Dolorosa confesión: el traspaso de Karim Adeyemi destapa una amarga verdad sobre el BVB
Hace cuatro años, los westfalianos pusieron 30 millones de euros sobre la mesa por el entonces jugador de 20 años para sacarlo de Salzburgo. Mucho dinero para el Borussia, apenas unos pocos futbolistas le costaron más al club a lo largo de su historia. Se invirtió en una promesa de futuro cercano, pero también a largo plazo.
Pero ahora se puede constatar fácilmente: la inversión no dio los frutos que se esperaban en el BVB. Ese es el doloroso reconocimiento que deben hacer en Dortmund. Adeyemi nunca llegó a convertirse en un indiscutible referente en el Borussia Dortmund, sino que siempre estuvo muy lejos de ese estatus.
Aun así, en Dortmund se convirtió en internacional y dejó por momentos actuaciones brillantes. Sin embargo, bajo las órdenes de Niko Kovac, Adeyemi acabó siendo recientemente un suplente a tiempo parcial y no un punto fijo indiscutible en el juego ofensivo. No lo consiguió con ninguno de sus entrenadores en el BVB. En la pasada temporada de la Bundesliga, el extremo promedió apenas 42 minutos por partido.
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BVB: Por eso es correcta la venta de Karim Adeyemi
Adeyemi dejó ver en momentos brillantes, como en la Champions League, su inimitable profundidad y velocidad de vez en cuando sobre el césped, y por momentos también firmó semestres muy correctos. Pero en el gris día a día de la liga y a lo largo de una temporada completa, simplemente le faltaron la constancia y también la profesionalidad para dar el siguiente paso decisivo en su carrera.
Que el Borussia reciba ahora por él una cantidad fija de traspaso de apenas 22 millones de euros resulta muy revelador tanto para el jugador como para el club. Es cierto que los ingresos finales superarán con toda probabilidad la cantidad invertida originalmente gracias a bonus fáciles de alcanzar, así como a un 35 por ciento de una futura venta. Pero no la rebasarán de forma significativa, y precisamente ese era, por supuesto, el objetivo en 2022.
Así, la operación de Adeyemi no salió bien para el BVB. Sin duda tiene el potencial para aportar bastante más tanto en rendimiento como en valor de traspaso. Sin embargo, lo mostró con demasiada poca frecuencia. Por eso es correcto poner punto final y darse por satisfecho con el dinero que ahora se recibe por un suplente y un jugador que no acudió al Mundial, con solo un año más de contrato.
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Caso Adeyemi: ¿ha aprendido el BVB de Julian Brandt?
Que ahora con Adeyemi se corte por lo sano y se reinvierta el capital, en lugar de pasar con él por la siguiente vuelta de reválida deportiva, es una buena noticia y supone para el Borussia una cierta curva de aprendizaje. También refleja una nueva firmeza en la dirección deportiva en torno al trío formado por Carsten Cramer, Lars Ricken y Ole Book. El principio de esperanza, que en las últimas temporadas paralizó al club con demasiada frecuencia, parece dar paso a un pragmatismo más frío y orientado al rendimiento.
Es muy posible que en ello también se haya aprendido del caso de Julian Brandt. Dicho de forma provocadora, el club arrastró con él la esperanza de que un técnico con muchísimo talento, pero crónicamente irregular, acabara convirtiéndose algún día en el gran referente y en un líder indiscutible. Pero Brandt, cuyo contrato no fue renovado, osciló durante siete años entre la clase mundial y la categoría regional. No solo con él se aferró el BVB con terquedad a una narrativa que la realidad sobre el césped solo rara vez sostenía.
Ahora, por supuesto, el Dortmund está obligado a encontrar un relevo en la parcela ofensiva. Encajaría muy bien en la nueva historia que el club quiere contar de cara al futuro que lograra hacerse con Said El Mala, un jugador de la categoría de estrella emergente de 19 años.
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¿Quién podría convertirse en el sustituto de Karim Adeyemi en el BVB?
El Borussia tiene un gran interés en el jugador del Colonia, que en sus apariciones hasta ahora encarnó exactamente lo contrario del Adeyemi a menudo de apariencia letárgica. El Mala aporta una despreocupación y un hambre que le vendrían bien al juego del Dortmund tras las actuaciones trabajadas y, a menudo, pobres en lo futbolístico de los últimos meses.
La salida de Adeyemi, por tanto, no debería ser una pérdida que el club vaya a lamentar demasiado. Es el resultado lógico de una evolución en la que las expectativas y la realidad se han ido alejando demasiado.
Porque, y eso también encaja en el relato actual del triunvirato de Dortmund: quien quiera desempeñar en el futuro y de forma permanente un papel importante en el BVB no puede brillar solo cuando se encienden los focos en la Champions League o cuando el rival ofrece suficientes espacios. También tiene que hacerlo cuando el viento de otoño sopla de cara.
Karim Adeyemi: datos de rendimiento en el BVB
Partidos oficiales Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas amarillas-rojas Tarjetas rojas 146 36 25 27 1 1
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