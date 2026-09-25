Mancini retrasará hasta la mañana del viernes el anuncio de su once inicial de Italia, mientras la Azzurra se prepara para recibir a Bélgica. El encuentro de la UEFA Nations League se disputa en el Stadio Olimpico de Roma y comenzará a las 19.45, hora del Reino Unido.

Mancini todavía tiene que resolver dos grandes dudas de selección antes de cerrar su equipo. Nicolo Zaniolo, Moise Kean y Nicolo Cambiaghi compiten por un puesto en el once, y los tres pueden actuar tanto en la banda derecha como en la izquierda.

El partido supone un esperado regreso a la banda para el seleccionador nacional. Su equipo afronta una exigente campaña en el Grupo A, en el que también figuran las potencias Francia y la Turkiye de Vincenzo Montella.