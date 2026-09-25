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¿Dolores de cabeza tácticos para Roberto Mancini? El seleccionador de Italia revela dos grandes dilemas de selección antes del duelo contra Bélgica
La espera por la alineación titular de Italia
Mancini retrasará hasta la mañana del viernes el anuncio de su once inicial de Italia, mientras la Azzurra se prepara para recibir a Bélgica. El encuentro de la UEFA Nations League se disputa en el Stadio Olimpico de Roma y comenzará a las 19.45, hora del Reino Unido.
Mancini todavía tiene que resolver dos grandes dudas de selección antes de cerrar su equipo. Nicolo Zaniolo, Moise Kean y Nicolo Cambiaghi compiten por un puesto en el once, y los tres pueden actuar tanto en la banda derecha como en la izquierda.
El partido supone un esperado regreso a la banda para el seleccionador nacional. Su equipo afronta una exigente campaña en el Grupo A, en el que también figuran las potencias Francia y la Turkiye de Vincenzo Montella.
- AFP
La búsqueda de una medicina milagrosa inmediata
Mancini regresa a una selección que necesita desesperadamente un renacer tras un periodo turbulento. Después de guiar a Italia a la gloria en la Eurocopa 2020 antes de quedarse fuera del Mundial 2022, abandonó el cargo de forma controvertida en agosto de 2023. Ahora, con la misión de reconstruir desde los escombros, el técnico que vuelve sabe que el éxito inmediato es crucial para volver a ganarse a los aficionados.
«Jugar bien desde el principio, lo que no será fácil teniendo en cuenta que solo hemos tenido dos días para preparar este partido», dijo Mancini a los periodistas, tal y como recoge Football Italia. «Así es el fútbol internacional, tenemos que hacer las cosas rápido y conseguir resultados, esa es la única medicina para lo que nos aqueja».
Al hablar sobre su once inicial, Mancini dijo: «Tenemos prácticamente decidido el once inicial, pero hay dos dudas. Lo decidiremos mañana por la mañana. Cambiaghi puede jugar a la derecha o a la izquierda, igual que Kean y Zaniolo. Sandro Tonali tuvo un pequeño problema físico cuando llegó, pero no ha vuelto a sentir nada, así que debería estar bien».
En busca de la Final Four de la Liga de Naciones
El excepcionalmente corto tiempo de preparación deja a Italia en una posición vulnerable en un grupo de la Nations League extremadamente competitivo. Sin embargo, Mancini ha fijado objetivos claros y ambiciosos para su selección mientras afronta estos difíciles próximos compromisos.
«Esperamos llegar a la Final Four de la Nations League; es un grupo fuerte y no será fácil, pero lo intentaremos», añadió Mancini. «Estoy deseando escuchar el himno nacional. Muchos de estos jugadores tienen experiencia y, naturalmente, hay presión, pero es una presión positiva porque jugar al fútbol es su pasión y necesitan disfrutarlo».
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Centrarse en el duelo en el Stadio Olimpico
Italia debe empezar con buen pie ante una Bélgica talentosa bajo los focos del viernes por la noche. Un resultado positivo en Roma es absolutamente esencial si la Azzurra quiere ganar impulso de cara al resto del torneo.
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