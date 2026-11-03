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FC Shakhtar Donetsk v Sporting Club de Portugal - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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Dolor y luto: los estadios de Europa se unen en la despedida del delantero del Tenerife

Galatasaray vs VfB Stuttgart
Galatasaray
VfB Stuttgart
Liga de Campeones
Shakhtar Donetsk vs Sporting de Lisboa
Shakhtar Donetsk
Sporting de Lisboa
J. de Miguel
Tenerife
Turquía
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Ucrania
Portugal
Inglaterra
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Un minuto de silencio en honor a Jesús

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Un ambiente de tristeza y luto se apodera de los partidos del fútbol europeo tras la muerte del delantero español del Tenerife, Jesús de Miguel, a los 30 años, después de una violenta colisión con el portero del Andorra, Jesús Owono, durante el encuentro entre ambos equipos en la Segunda División española.

El luto comenzó con el inicio de los primeros enfrentamientos de la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League, en los partidos entre el Galatasaray turco y el Stuttgart alemán, y entre el Shakhtar Donetsk ucraniano y el Sporting de Lisboa portugués, ya que la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) decidió imponer un minuto de silencio en homenaje al alma del jugador fallecido.

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  • El Galatasaray y el Stuttgart dan el pésame al Tenerife

    Muchos clubes europeos ya habían expresado su pesar y su solidaridad con la familia del jugador y con el Tenerife. El Galatasaray publicó un comunicado oficial en el que señaló: "No hay palabras que puedan describir la magnitud del dolor", y envió sus condolencias a la familia de De Miguel y a todos los integrantes del Tenerife.

    Y concluyó con un mensaje: "Descansa en paz, Jesús".

    El Stuttgart también transmitió sus más sentidas condolencias a la familia del jugador y a todos los integrantes del Tenerife, en una publicación oficial a través de su cuenta en la plataforma X.

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  • La lesión mortal

    Jesús de Miguel, un delantero español de 30 años, se lesionó durante el partido del Tenerife ante el Andorra en la Segunda División española, cuando chocó con el guardameta del Andorra, Jesús Owono, mientras disputaba el balón cerca del centro del campo.

    El jugador sufrió una lesión grave en el pecho que le provocó una parada cardiorrespiratoria y fue trasladado al hospital, antes de que el Tenerife anunciara su fallecimiento la mañana del martes. El Tenerife comunicó la noticia del fallecimiento con un emotivo comunicado en el que el club se describió a sí mismo como «destrozado», mientras llegaban condolencias de clubes y jugadores de todo el mundo, entre ellos Lionel Messi, y el Real Madrid planeó guardar un minuto de silencio en su partido.

    El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, afirmó que el organismo estaba «destrozado» por el fallecimiento del jugador, y trasladó sus condolencias a la familia de De Miguel, a sus compañeros y al Tenerife, al tiempo que aseguró que el fútbol europeo guardaría luto por él, en su homenaje, esta semana.

    La UEFA confirmó que el homenaje incluirá los partidos de la Liga de Campeones del martes y el miércoles, además de los encuentros de la Liga Europa y la Liga Conferencia del jueves.

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