Jesús de Miguel, un delantero español de 30 años, se lesionó durante el partido del Tenerife ante el Andorra en la Segunda División española, cuando chocó con el guardameta del Andorra, Jesús Owono, mientras disputaba el balón cerca del centro del campo.

El jugador sufrió una lesión grave en el pecho que le provocó una parada cardiorrespiratoria y fue trasladado al hospital, antes de que el Tenerife anunciara su fallecimiento la mañana del martes. El Tenerife comunicó la noticia del fallecimiento con un emotivo comunicado en el que el club se describió a sí mismo como «destrozado», mientras llegaban condolencias de clubes y jugadores de todo el mundo, entre ellos Lionel Messi, y el Real Madrid planeó guardar un minuto de silencio en su partido.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, afirmó que el organismo estaba «destrozado» por el fallecimiento del jugador, y trasladó sus condolencias a la familia de De Miguel, a sus compañeros y al Tenerife, al tiempo que aseguró que el fútbol europeo guardaría luto por él, en su homenaje, esta semana.

La UEFA confirmó que el homenaje incluirá los partidos de la Liga de Campeones del martes y el miércoles, además de los encuentros de la Liga Europa y la Liga Conferencia del jueves.

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