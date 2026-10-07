El jugador de 34 años completó un sorprendente traspaso de 7,5 millones de libras al oeste de Londres al final del mercado de fichajes de verano. El técnico del Chelsea, Xabi Alonso, se movió con rapidez para fichar al portero argentino después de que Robert Sanchez ofreciera una actuación poco convincente en el estreno del club en la Premier League.

Martinez se adueñó de inmediato del dorsal número uno en Stamford Bridge, mientras que Sanchez fue posteriormente cedido al Como italiano.

Antes del traspaso, el guardameta disfrutó de una etapa muy exitosa en Villa Park, que incluyó la conquista de la Europa League. Sin embargo, una dura derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial, disputada en Estados Unidos, le llevó a buscar un nuevo desafío lejos de los Midlands.



