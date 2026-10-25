Dobletes de Krstovic y Schmid en el espectacular 4-4 entre Atalanta y Frosinone

82' - ¡EL FROSINONE VUELVE A EMPATAR, TERZIC! Ghedjemis está imparable: vuelve a escaparse por la derecha y deja el balón para la llegada desde atrás del ex de la Fiorentina, que remata con el interior de la zurda y bate a Carnesecchi.





50' - ¡CUARTO GOL DEL ATALANTA, ELMAS! Error de Calò en la salida de balón, internada de De Ketelaere por la izquierda y pase al centro para Krstovic, que deja el balón al macedonio. Este supera sin dificultad a Palmisani y marca el 4-3. Dos goles y una asistencia para el montenegrino.





48' - ¡EMPATA EL FROSINONE CON CALÒ! Ghedjemis vuelve a desatarse por la derecha, se escapa y deja el balón al centrocampista, que dispara con la derecha al segundo palo para marcar el 3-3 y su tercer gol en la Serie A.





45' - ¡REMONTADA DEL ATALANTA, OTRA VEZ KRSTOVIC! Zappacosta se escapa por la derecha y centra para el montenegrino, que remata y manda el balón a la red para el 3-2. Remontada completada y sexto gol en la Serie A para el ex del Lecce.





32' - ¡EMPATA EL ATALANTA, EDERSON DE PENALTI! El brasileño engaña a Palmisani y marca el 2-2.





31' - ¡Penalti para el Atalanta! Centro desde la derecha, De Ketelaere remata de cabeza y Cittadini salta con el brazo levantado: tras revisar la jugada en el VAR, Marinelli señala penalti.





17' - ¡OTRA VEZ EL FROSINONE, OTRA VEZ SCHMID! Ghedjemis gana el duelo cuerpo a cuerpo con Obric, entra en el área y deja el balón al austriaco, que llega desde atrás: remate con el interior de la derecha, doblete y 2-1 para el Frosinone.





14' - ¡EMPATA EL ATALANTA, KRSTOVIC! Rowe regatea a Calvani y encuentra a De Ketelaere, que filtra un pase para el montenegrino. Este no falla en el mano a mano con Palmisani.





1' - ¡GOL INMEDIATO DEL FROSINONE, SCHIMID! Desastre del Atalanta: Ederson, tras recibir un pase de Obric, le deja el balón al austriaco en el centro del área. Disparo y ventaja para el Frosinone a los 30 segundos.