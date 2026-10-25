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Atalanta BC v Frosinone Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Dobletes de Krstovic y Schmid en el espectacular 4-4 entre Atalanta y Frosinone

Atalanta vs Frosinone
Atalanta
Frosinone
Serie A

Sigue con nosotros EN DIRECTO la octava jornada de la Serie A.

Serie A, 8.ª jornada

Atalanta-Frosinone 4-4

Goleadores: 1' Schmid (F), 14' Krstovic (A), 17' Schimd (F), 32' Ederson, de penalti (A), 45' Krstovic (A), 48' Calò (F), 50' Elmas (A), 82' Terzic (F)


El domingo a las 15 se disputó en el New Balance Arena de Bérgamo el encuentro entre Atalanta y Frosinone, correspondiente a la octava jornada de la Serie A, uno de los más espectaculares de la temporada: acabó 4-4, con dobletes de Schmid y Krstovic (su sexto gol en liga) y tantos de Ederson, de penalti, Calò, Elmas y Terzic. Los locales siguen sin ganar, después del varapalo en la Conference League ante el Ajax y de la derrota frente al Milan. Los visitantes, en cambio, han comenzado muy bien la temporada. Massimiliano Alvini va viento en popa: el Frosinone es quinto en la clasificación con 14 puntos, gracias a cuatro victorias, dos empates y dos derrotas.

  • LOS GOLES Y LAS JUGADAS DESTACADAS:

    82' - ¡EL FROSINONE VUELVE A EMPATAR, TERZIC! Ghedjemis está imparable: vuelve a escaparse por la derecha y deja el balón para la llegada desde atrás del ex de la Fiorentina, que remata con el interior de la zurda y bate a Carnesecchi.


    50' - ¡CUARTO GOL DEL ATALANTA, ELMAS! Error de Calò en la salida de balón, internada de De Ketelaere por la izquierda y pase al centro para Krstovic, que deja el balón al macedonio. Este supera sin dificultad a Palmisani y marca el 4-3. Dos goles y una asistencia para el montenegrino.


    48' - ¡EMPATA EL FROSINONE CON CALÒ! Ghedjemis vuelve a desatarse por la derecha, se escapa y deja el balón al centrocampista, que dispara con la derecha al segundo palo para marcar el 3-3 y su tercer gol en la Serie A.


    45' - ¡REMONTADA DEL ATALANTA, OTRA VEZ KRSTOVIC! Zappacosta se escapa por la derecha y centra para el montenegrino, que remata y manda el balón a la red para el 3-2. Remontada completada y sexto gol en la Serie A para el ex del Lecce.


    32' - ¡EMPATA EL ATALANTA, EDERSON DE PENALTI! El brasileño engaña a Palmisani y marca el 2-2.


    31' - ¡Penalti para el Atalanta! Centro desde la derecha, De Ketelaere remata de cabeza y Cittadini salta con el brazo levantado: tras revisar la jugada en el VAR, Marinelli señala penalti.


    17' - ¡OTRA VEZ EL FROSINONE, OTRA VEZ SCHMID! Ghedjemis gana el duelo cuerpo a cuerpo con Obric, entra en el área y deja el balón al austriaco, que llega desde atrás: remate con el interior de la derecha, doblete y 2-1 para el Frosinone.


    14' - ¡EMPATA EL ATALANTA, KRSTOVIC! Rowe regatea a Calvani y encuentra a De Ketelaere, que filtra un pase para el montenegrino. Este no falla en el mano a mano con Palmisani.


    1' - ¡GOL INMEDIATO DEL FROSINONE, SCHIMID! Desastre del Atalanta: Ederson, tras recibir un pase de Obric, le deja el balón al austriaco en el centro del área. Disparo y ventaja para el Frosinone a los 30 segundos.

  • LA FICHA DEL PARTIDO

    Atalanta-Frosinone 4-4

    Goleadores: 1' Schmid (F), 14' Krstovic (A), 17' Schmid (F), 32' Ederson, de penalti (A), 45' Krstovic (A), 48' Calò (F), 50' Elmas (A), 82' Terzic (F)


    ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova (Bernasconi desde el 30'), Kristensen, Obric, Zappacosta; Gaetano (Pasalic desde el 62'), Ederson; Elmas, De Ketelaere (Samardzic desde el 77'), Rowe (Zalewski desde el 62'); Krstovic (Scamacca desde el 77'). Entrenador: Sarri.


    FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono (desde el 89' Tchato=, Calvani, Cittadini (Monterisi desde el 75'), Bracaglia (Terzic desde el 46'); Calò, Masini (Cichella desde el 65'); Ghedjemis, Schmid, Kvernadze (Zerbin desde el 65'); Raimondo. Entrenador: Alvini.



    Amonestados: Bracaglia (F), Kvernadze (F), Ederson (A), Terzic (F), Raimondo (F)

    Expulsados: -

    Asistencias: De Ketelaere (A), Ghedjemis (F), Zappacosta (A), Ghedjemis (F), Krstovic (A)

    Árbitro: Marinelli

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