El delantero de Países Bajos Mexx Meerdink disfrutó de un debut soñado con la selección absoluta al marcar los dos goles en la victoria por 2-1 ante Serbia en la UEFA Nations League en el estadio Rajko Mitic. El delantero del AZ, que fue titular por decisión del seleccionador Xavi Hernández debido a la lesión de Brian Brobbey, abrió el marcador en la primera parte al transformar con sangre fría un penalti.

Después de que Luka Jović igualara para los locales al inicio de la segunda mitad, Meerdink aprovechó un pase de Guus Til con una definición al deslizamiento en el minuto 78.

El resultado dio a Países Bajos su primera victoria de la campaña.