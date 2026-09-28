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¡Doblete de Mexx! La joya del AZ cumple el sueño de su infancia con un penalti de sangre fría y el gol de la victoria en Belgrado al deslizamiento
Meerdink inspira a Países Bajos a su primera victoria con Xavi
El delantero de Países Bajos Mexx Meerdink disfrutó de un debut soñado con la selección absoluta al marcar los dos goles en la victoria por 2-1 ante Serbia en la UEFA Nations League en el estadio Rajko Mitic. El delantero del AZ, que fue titular por decisión del seleccionador Xavi Hernández debido a la lesión de Brian Brobbey, abrió el marcador en la primera parte al transformar con sangre fría un penalti.
Después de que Luka Jović igualara para los locales al inicio de la segunda mitad, Meerdink aprovechó un pase de Guus Til con una definición al deslizamiento en el minuto 78.
El resultado dio a Países Bajos su primera victoria de la campaña.
El delantero reflexiona sobre una semana de vértigo y su sangre fría desde el punto de penalti
Hablando con los periodistas tras el pitido final, Meerdink expresó su enorme alegría por su rápido ascenso, de suplente ante Alemania a héroe del partido en Belgrado. El joven delantero reveló que se sintió completamente tranquilo al lanzar y transformar el penalti después de que Crysencio Summerville fuera objeto de falta.
Meerdink subrayó que ayudar al equipo a sumar tres puntos hizo que la ocasión fuera aún más especial.
"Es un sueño de infancia", declaró Meerdink. "Todo ha pasado muy rápido esta semana. Sentí un poco de presión antes del penalti, pero marcar dos goles y ayudar al equipo a ganar sienta genial".
El delantero se gana elogios por su total ética de trabajo en equipo
Más allá de sus dos goles, Meerdink recibió grandes elogios del entrenador Xavi por su incansable trabajo defensivo y su presión sin balón. Actuando como referencia en ataque, el delantero desbarató continuamente la salida de balón de Serbia mientras se asociaba con fluidez con Joey Veerman y Til.
Xavi confirmó que Meerdink es el segundo lanzador de penaltis designado, por detrás de Cody Gakpo.
Meerdink expresó su agradecimiento por la confianza depositada en él por el cuerpo técnico.
- ANP
El joven delantero aspira a un puesto en el once inicial contra Grecia
Meerdink y sus compañeros centran ahora su atención en el encuentro de la Liga de Naciones del jueves contra la líder del grupo, Grecia, en Tesalónica. El delantero aspira a mantener su impulso y conservar su sitio en el once titular de Xavi.
Serbia visita a Países Bajos en Eindhoven en el partido de vuelta del domingo.
Meerdink busca seguir con su racha goleadora con Países Bajos.
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