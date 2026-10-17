El juez único de disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha determinado oficialmente que el partido suspendido entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club se completará a puerta cerrada. La decisión es consecuencia directa del lanzamiento reiterado de objetos al terreno de juego durante el encuentro original, disputado el 10 de octubre.

Según As, el árbitro se vio obligado a detener el partido dos veces antes de suspenderlo definitivamente, después de que la Policía Nacional confirmara que no podía garantizar la seguridad de las personas que se encontraban en el estadio. La resolución del organismo federativo, emitida el 16 de octubre, busca evitar que se repitan los incidentes que empañaron el primer encuentro.

Pese a la contundencia de la medida, el juez de la RFEF aclaró que la orden de jugar sin público no constituye técnicamente una nueva sanción disciplinaria. Se trata, en cambio, de una medida preventiva de seguridad destinada a garantizar que el partido pueda concluir sin más interferencias.