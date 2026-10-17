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¡Doble refuerzo para el Manchester United! Carrick recupera a De Ligt y Mazraoui para el intenso duelo en Elland Road
Carrick recibe un importante impulso en defensa de cara a su visita a Elland Road
El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, ha confirmado que tanto Noussair Mazraoui como Matthijs de Ligt están disponibles para reforzar la plantilla de cara al duelo del domingo contra el Leeds United. El Manchester United visitará a su histórico rival en Elland Road en busca de una victoria crucial en la Premier League.
Mazraoui ha vuelto a entrenarse con el grupo tras un periodo de baja, mientras que De Ligt sigue recuperando el ritmo de competición después de unos meses complicados.
Carrick calificó el regreso de ambos defensas clave como un avance importante para la solidez defensiva del equipo.
- Action Plus
El entrenador elogia la resiliencia de De Ligt y los progresos de Mazraoui
En declaraciones a los medios del club antes del partido, Carrick se mostró encantado de que De Ligt hubiera vuelto al banquillo y se hubiera reincorporado a la actividad del primer equipo. «Matty ha vuelto a la convocatoria. Con cada entrenamiento y cada día que pasa... Volver a estar en el banquillo fue un buen paso para él», dijo Carrick.
«Hace falta un poco de paciencia para que recupere el ritmo, pero es estupendo tenerlo con nosotros. Ha pasado unos meses difíciles que ha tenido que superar, y hay que reconocerle el mérito».
Sobre Mazraoui, Carrick añadió: «Esperamos poder volver a contar con Nouss. Ha entrenado un poco, así que volverá a estar con el grupo, lo cual es un buen paso».
Carrick destaca al joven Heaven y a Amad, que alcanza un hito
Carrick elogió al joven defensa Ayden Heaven por la serenidad que mostró como lateral derecho ante el Atlético de Madrid y destacó que Amad Diallo está a punto de disputar su partido número 100 con el club. «Aiden es un jugador joven con cualidades fantásticas y tiene la capacidad de no dejarse intimidar», señaló Carrick.
«Se desenvuelve muy bien y, ante el Atlético, en un partido difícil, demostró que, para ser un defensa joven, hace cosas realmente muy buenas».
Sobre Amad, el entrenador añadió: «Siempre está bien poder dejar las cifras a un lado. Es un auténtico jugador de equipo y aporta muchísimo con su contribución».
- AFP
El United se prepara para un ambiente de máxima intensidad en Elland Road
Ante un Leeds United que mantiene una línea regular bajo la dirección de Daniel Farke, Carrick sabe que su plantilla debe canalizar bien su energía frente a una afición hostil.
«Es un partido especial, ir a Elland Road», concluyó Carrick. «Es un lugar que saca todo lo que llevas dentro. Se agudizan todos los sentidos y están el ruido, el ambiente, la intensidad, todo».
El entrenador del Manchester United espera un duelo intenso mientras su equipo busca sumar tres puntos vitales al otro lado de los Peninos.
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