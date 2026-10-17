El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, ha confirmado que tanto Noussair Mazraoui como Matthijs de Ligt están disponibles para reforzar la plantilla de cara al duelo del domingo contra el Leeds United. El Manchester United visitará a su histórico rival en Elland Road en busca de una victoria crucial en la Premier League.

Mazraoui ha vuelto a entrenarse con el grupo tras un periodo de baja, mientras que De Ligt sigue recuperando el ritmo de competición después de unos meses complicados.

Carrick calificó el regreso de ambos defensas clave como un avance importante para la solidez defensiva del equipo.