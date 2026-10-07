El Manchester City fue declarado recientemente culpable de 114 de los 115 cargos financieros presentados contra el club por la Premier League. Entre las acusaciones más graves figura la afirmación de que el club orquestó acuerdos de patrocinio artificiales para aumentar sus ingresos en aproximadamente 900 millones de libras entre 2009 y 2018.

Tras el veredicto de culpabilidad, el gigante del Etihad presentó una apelación oficial la semana pasada. El club sigue defendiendo su absoluta inocencia e insiste en que posee «pruebas irrefutables» que finalmente le exonerarán de cualquier irregularidad.

Un panel independiente de tres miembros revisará la apelación del club. Se espera una resolución definitiva antes de que concluya la temporada actual.



