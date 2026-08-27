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Doble golpe por lesión para el Chelsea, ya que Xabi Alonso confirma que Moises Caicedo y un fichaje veraniego se perderán el choque ante el Luton
El Chelsea pierde a dos jugadores clave para la Carabao Cup
Después de arrancar su campaña de la Premier League con una victoria por 3-2 a domicilio ante el Fulham el lunes por la noche, el Chelsea centra ahora su atención en la copa nacional. Sin embargo, el equipo de Alonso deberá afrontar el partido del jueves de la Carabao Cup contra el Luton Town sin dos estrellas cruciales.
Ni Caicedo ni el reciente fichaje veraniego Palestra participaron en el derbi del oeste de Londres. Ambos jugadores siguen sin estar disponibles para el próximo encuentro en Stamford Bridge, lo que limita considerablemente la capacidad de Alonso para rotar su once inicial. Palestra, que llegó desde el Atalanta en el reciente mercado de fichajes, afronta un plazo incierto para su regreso, mientras que Caicedo parece estar ligeramente más cerca de reaparecer.
- AFP
Alonso explica los contratiempos por lesión
Tras la trabajada victoria en Craven Cottage, Alonso reveló que sus estrellas ausentes habían sufrido pequeños contratiempos durante el entrenamiento. El técnico español recalcó un enfoque prudente con el estado físico de los jugadores en las primeras fases de la campaña.
«Durante la semana tuvieron algunos contratiempos», explicó Alonso durante su rueda de prensa previa al partido del miércoles por la tarde. «Con Moi, y con cualquier [jugador], no queremos asumir demasiado riesgo. No estaban listos para jugar esta noche».
El técnico del Chelsea ofreció una nueva actualización sobre el estado de ambos antes del choque contra el Luton. Alonso confirmó su ausencia inmediata, pero dejó un atisbo de optimismo de cara al calendario liguero del fin de semana.
«No para mañana, ninguno de los dos llegará», afirmó Alonso. «Ya veremos, con suerte Moi podría llegar para el fin de semana, pero necesitamos revisar un poco más a Marco. Por lo demás, todos desde el lunes están bien, Cole [Palmer] está absolutamente bien».
Las dudas en la portería y la oportunidad de Penders
Más allá de la enfermería, el Chelsea navega una intensa especulación en el mercado de fichajes. El guardameta titular Robert Sanchez fue objeto de escrutinio por su actuación contra el Fulham, lo que desató informaciones de que el Chelsea podría ir a por Emiliano Martinez, del Aston Villa, antes del cierre del mercado. En consecuencia, el portero suplente Mike Penders podría tener la oportunidad de impresionar bajo palos contra el Luton Town.
Al abordar la elección del portero, Alonso se mostró prudente: "Penders forma parte de la plantilla, así que tiene una oportunidad. Lo decidiremos y luego mañana comunicaré el equipo a los jugadores, así que prefiero respetar que ellos lo sepan primero".
Mientras tanto, se espera que Enzo Fernandez tenga minutos el jueves pese a los persistentes vínculos con el Manchester City. Elogiando la concentración del argentino, Alonso añadió: "Enzo, sí, esperamos que participe. Está entrenando muy bien, es un buen profesional y va a participar".
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Fernández, implicado en medio de los rumores de traspaso con el City
Un jugador que parece seguro que tendrá protagonismo es Enzo Fernandez, pese a los persistentes rumores que vinculan al centrocampista argentino con un sensacional traspaso al Manchester City. Alonso no tardó en elogiar la profesionalidad del ganador del Mundial de 2022 y confirmó su disponibilidad para el próximo partido. El entrenador añadió: "Enzo, sí, esperamos que participe. Está entrenando realmente bien, es un buen profesional y va a participar".
Mientras Caicedo apura para estar en condiciones de cara al próximo partido de la Premier League del Chelsea este fin de semana, el club sigue controlando a sus ausencias de larga duración. Jordan Henderson y Emmanuel Emegha se perdieron la victoria de la jornada inaugural y continúan de baja, aunque se espera que reanuden los entrenamientos completos en el plazo de dos semanas.
Una victoria sobre el Luton aseguraría el pase en la Carabao Cup y mantendría el impulso inicial bajo las órdenes de Alonso. Sin embargo, el entrenador debe equilibrar cuidadosamente la elección de su plantilla para evitar agravar los actuales problemas físicos antes de un exigente calendario nacional.
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