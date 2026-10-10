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¡Doble golpe para el Liverpool! Alexander Isak y Cody Gakpo, baja para el choque contra el Manchester City, mientras Andoni Iraola ofrece una preocupante actualización sobre su lesión
El parón internacional pasa factura al Liverpool
Liverpool se enfrentará al líder de la clasificación de Enzo Maresca sin dos de sus armas ofensivas más potentes. Tanto Isak como Gakpo sufrieron sus respectivos problemas mientras representaban a sus países durante el reciente parón internacional.
Gakpo se vio obligado a abandonar la concentración de Países Bajos tras una dura entrada que le dejó un problema en el tobillo. Mientras, Isak sufrió una lesión en el muslo con Suecia, lo que priva al Liverpool de un delantero que ya ha marcado cuatro goles en cinco apariciones ligueras este curso.
Este doble golpe deja a Iraola sin una potencia ofensiva importante. Juntos, ambos han sido fundamentales en el inicio invicto del Liverpool en la liga, con Gakpo aportando dos goles y cuatro asistencias en todas las competiciones en lo que va de temporada.
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Iraola lamenta la mala suerte, pero respalda a Koumas
En la rueda de prensa previa al partido, el técnico del Liverpool expresó su frustración por el momento en que se han producido estos contratiempos. «Alex Isak y Gakpo no van a jugar, por desgracia no están listos para nosotros», dijo Iraola a los periodistas. «Lesiones en el parón. Siempre esperas que el médico no te llame, pero no hemos tenido suerte».
Al detallar la naturaleza concreta de los problemas, el español añadió: «No van a participar. En cuanto a los plazos, Gakpo tiene una lesión de tobillo, es cuestión de cómo lleve el dolor. Creo que fue una entrada dura. Está trabajando, pero no para el domingo. Isak tiene una lesión en el muslo, en cuanto se sienta preparado... no parecen lesiones de larga duración. Pero no están listos para el domingo».
A pesar de las ausencias, Iraola mostró su apoyo al internacional galés de 21 años Lewis Koumas para cubrir ese vacío, después de haber utilizado ya al joven en cinco ocasiones esta temporada. «Confiamos en Koumas, ya lo sabéis», explicó. «No es ninguna gran sorpresa. El jugador ha demostrado que está listo. Tenemos otros jugadores que pueden cubrir esas posiciones, así que tomamos la decisión».
El impulso de Jacquet compensa los problemas en ataque
Aunque las bajas en ataque son un trago amargo, el Liverpool sí recibió una buena noticia en defensa. Jeremy Jacquet está disponible después de superar un golpe sufrido durante su debut con la selección absoluta de Francia.
«Obviamente lo ha hecho bien», dijo Iraola sobre el joven defensa. «Primero, es un buen jugador. Has visto vídeos, pero si no lo ves todos los días no puedes apreciar lo que tiene. Me alegro por él a nivel personal. Debutar con Francia siempre es difícil. Jugó bien, debe estar contento, pero le queda mucho camino por recorrer. Está en forma y listo para jugar. Estará bien, necesitamos entrenar mañana».
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Marcando el nivel frente al líder de la liga
El partido del domingo sirve como una primera prueba para calibrar las aspiraciones de Liverpool al título. Aunque los hombres de Iraola siguen invictos, tres empates en cinco partidos les han dejado por detrás del ritmo impecable del City.
El técnico afronta con ilusión el reto de medirse al actual líder. «Es un partido apasionante, en casa, en Anfield, contra el líder de la liga», concluyó Iraola. «Han ganado todos sus partidos. Irán a por ello, nosotros también, tenemos que estar preparados y ayudar a nuestra afición. Espero que estemos al nivel. Creo que todavía es muy pronto, pase lo que pase el domingo. Solo van cinco partidos, pero es verdad que nos gusta enfrentarnos a equipos como el City y mostrar nuestro nivel, sin duda. Es enorme para todos los implicados, es un momento apasionante».
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