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¡Doble golpe para el Chelsea! Los Blues se enfrentan a otra multa cuantiosa por incumplir las normas, ya que la FA se dispone a seguir el ejemplo de la Premier League tras la investigación
Sanciones sin precedentes en la Premier League
Según The Times, la Federación Inglesa de Fútbol (FA) está a punto de concluir su investigación sobre la conducta pasada del Chelsea y se dispone a imponer una multa de varios millones de libras. Esto se produce después de que los Blues recibieran el lunes una sanción de 10,75 millones de libras por parte de la Premier League. Esta cifra supone la mayor multa de este tipo en la historia de la competición. Se deriva de pagos no declarados realizados a agentes no registrados, jugadores y otros terceros entre 2011 y 2018, mientras Abramovich era propietario del club. El organismo rector tiene la potestad de restar puntos, pero lo más probable es que se imponga una sanción económica.
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Los fichajes estrella, bajo la lupa
Las irregularidades afectan a varios jugadores estrella que llegaron a Stamford Bridge, entre ellos Eden Hazard, Willian, Ramires, David Luiz, André Schürrle, Nemanja Matić y Samuel Eto’o. También se investigaron pagos relacionados con el exdirector deportivo Frank Arnesen y tres jugadores no identificados. La Premier League confirmó: «Como resultado de la investigación de la Premier League, se determinó que, entre 2011 y 2018, se realizaron pagos no revelados por parte de terceros asociados al club a jugadores, agentes no registrados y otros terceros». Estos fondos beneficiaban al Chelsea y deberían haberse declarado ante las autoridades reguladoras del fútbol.
Transparencia en la titularidad y medidas de mitigación
A pesar de la gravedad de estas infracciones históricas, la actual directiva del club ha recibido un gran reconocimiento por su transparencia. El consorcio BlueCo, liderado por Todd Boehly y Clearlake Capital, denunció por iniciativa propia las irregularidades nada más descubrirlas durante el proceso de adquisición de 2022. La Premier League señaló que «la notificación proactiva por parte del club, el reconocimiento de las infracciones y la excepcional cooperación a lo largo de la investigación actuaron como importantes factores atenuantes». Además, los responsables consideraron que, incluso si estos pagos se hubieran declarado adecuadamente en su momento, el Chelsea no habría infringido las Normas de Rentabilidad y Sostenibilidad (PSR) durante esas temporadas concretas.
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Restricciones de la Academia y sanciones de la FA
Además de la multa de 10,75 millones de libras, la Premier League impuso una restricción inmediata de nueve meses para inscribir a jugadores de la cantera que hayan estado registrados en otros clubes ingleses, así como una sanción de 750 000 libras tras una investigación independiente sobre la cantera. El Chelsea declaró que se siente «satisfecho de que el asunto haya concluido» en lo que respecta a la investigación de la liga. Sin embargo, el club aún no está fuera de peligro. El pasado mes de septiembre, la FA anunció que los Blues habían sido acusados de 74 cargos por infringir la normativa. Mientras la FA prepara su veredicto final, el Chelsea espera que su cooperación previa les ayude una vez más a evitar sanciones deportivas severas.
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