¡Doble golpe para el Chelsea! Los Blues se enfrentan a otra multa cuantiosa por incumplir las normas, ya que la FA se dispone a seguir el ejemplo de la Premier League tras la investigación

Además de la multa de 10,75 millones de libras, la Premier League impuso una restricción inmediata de nueve meses para inscribir a jugadores de la cantera que hayan estado registrados en otros clubes ingleses, así como una sanción de 750 000 libras tras una investigación independiente sobre la cantera. El Chelsea declaró que se siente «satisfecho de que el asunto haya concluido» en lo que respecta a la investigación de la liga. Sin embargo, el club aún no está fuera de peligro. El pasado mes de septiembre, la FA anunció que los Blues habían sido acusados de 74 cargos por infringir la normativa. Mientras la FA prepara su veredicto final, el Chelsea espera que su cooperación previa les ayude una vez más a evitar sanciones deportivas severas.