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Doble baja por lesiones en Inglaterra: Reece James y Declan Rice se perdieron el entrenamiento previo al último partido de grupo contra Panamá
James se enfrenta a una carrera contrarreloj para recuperarse tras una lesión en el isquiotibial
El capitán del Chelsea preocupa al cuerpo médico de Inglaterra tras ausentarse del entrenamiento del jueves. El lateral derecho, de 26 años, sufrió una lesión en el isquiotibial durante el empate sin goles ante Ghana el martes y está bajo vigilancia. Debido a su historial de lesiones musculares, el cuerpo técnico no quiere arriesgar su estado físico.
Para Tuchel, la lesión llega en un momento clave, pues ya no tiene muchas opciones en el lateral derecho. Inglaterra ya perdió a Tino Livramento por una lesión en la pantorrilla antes del torneo, así que una baja prolongada de James dejaría a la selección muy mermada en esa posición de cara a las eliminatorias.
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Rice afronta un dolor nervioso crónico
Rice no participó en la sesión de entrenamiento de Inglaterra tras retirarse del último partido con una venda en la pantorrilla izquierda. Según la BBC, su situación no preocupa: el centrocampista del Arsenal convive desde Navidad con dolor neuropático en el isquion, una dolencia que gestiona en privado desde hace meses.
El centrocampista, de 27 años, ha criticado la «cantidad obscena de partidos» del calendario actual tras una temporada en la que disputó 55 encuentros con su club. Aunque aseguró al cuerpo técnico que estaba «perfectamente bien» tras el empate contra Ghana, su ausencia en los entrenamientos indica que Inglaterra prefiere protegerlo para la fase decisiva del torneo.
Tuchel sopesa las opciones de rotación
Con la clasificación a dieciseisavos casi asegurada, Tuchel podría rotar contra Panamá, pero sin exagerar: «No me da miedo hacer alguna rotación, pero no es justo limitarse a cambiar jugadores y decir “a por todas”».
Si James y Rice no están listos para ser titulares, Tuchel tiene varios planes: podría mover a Ezri Konsa al lateral derecho, mientras que los jóvenes Nico O’Reilly (Manchester City) y Kobbie Mainoo (United) aguardan su chance. Además, podría reservar a Rice para evitar una suspensión, pues está a una amarilla de perderse el próximo partido.
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La misión contra Panamá
A pesar de las lesiones, Inglaterra puede liderar el Grupo L si vence a Panamá. Tuchel defendió el juego ante Ghana y pidió estabilidad: «Queda mucho y nadie ha ganado un Mundial marcando cuatro goles por partido». «Nuestra responsabilidad es darlo todo».
Los Tres Leones lideran el grupo con un gol de ventaja sobre las Estrellas Negras, y ganar en Nueva Jersey les abriría un camino más fácil en la primera eliminatoria. Bukayo Saka sigue recuperando su forma tras sus problemas en el tendón de Aquiles, así que el trabajo del equipo médico en Kansas City podría definir las aspiraciones inglesas en este Mundial.