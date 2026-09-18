AFP
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Doble alegría: Ruben van Bommel y Gjivai Zechiel reciben la llamada de Países Bajos mientras Xavi da entrada a savia nueva para el duelo contra Alemania
Xavi da su primera lista de Países Bajos con dos debutantes
El nuevo seleccionador de los Países Bajos, Xavi Hernandez, presentó oficialmente su primera convocatoria de 26 jugadores para la próxima campaña de la Liga de Naciones de la UEFA. El español de 46 años, que asumió el cargo en agosto junto a sus asistentes Oscar Hernandez, Sergio Allegre, Ruud van Nistelrooij y Adil Ramzi, concedió sus primeras convocatorias con la absoluta a Ruben van Bommel y Gjivai Zechiel.
La lista completa la integran Nathan Ake, Ruben van Bommel, Brian Brobbey, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Mark Flekken, Jeremie Frimpong, Cody Gakpo, Lutsharel Geertruida, Ryan Gravenberch, Jorrel Hato, Jan Paul van Hecke, Justin Kluivert, Teun Koopmeiners, Noa Lang, Donyell Malen, Tijjani Reijnders, Robin Roefs, Crysencio Summerville, Kenneth Taylor, Jurrien Timber, Quinten Timber, Joey Veerman, Micky van de Ven, Bart Verbruggen y Gjivai Zechiel.
Los jugadores se reunirán en la sede de la selección nacional en Zeist el lunes 21 de septiembre por la tarde.
- ANP
Xavi destaca la profundidad de la plantilla y los objetivos de evaluación
Xavi explicó que elegir a 26 jugadores aporta una flexibilidad vital para una exigente ventana internacional con cuatro partidos en dos semanas. Trabajando con todo su cuerpo técnico, el entrenador quiere evaluar a todos los jugadores en un entorno competitivo.
El exentrenador del Barcelona subrayó la importancia de un contacto cercano durante sus primeras semanas al mando.
«De cara al calendario de cuatro partidos, una plantilla de 26 jugadores nos ofrece suficientes opciones y flexibilidad», declaró Xavi. «Al mismo tiempo, este tamaño de grupo nos permite trabajar de forma específica y evaluar a fondo a todos los jugadores. Es valioso vivirlo de cerca y conocerlos mejor».
Van Bommel y Zechiel aportan legado y versatilidad
El extremo izquierdo del PSV Ruben van Bommel, conocido por su explosiva aceleración y sus incursiones en el área, cuenta con un pedigrí internacional excepcional. El exinternacional sub-20 de Países Bajos es hijo del finalista del Mundial de 2010 Mark van Bommel y nieto del exseleccionador de Países Bajos Bert van Marwijk.
El centrocampista del Feyenoord Gjivai Zechiel también da el salto al primer plano absoluto tras sus destacadas actuaciones con la selección sub-21 de Países Bajos, incluido un gol contra Eslovaquia en noviembre de 2024.
Ambos jóvenes talentos ofrecen opciones de perfil dinámico en el centro del campo y en ataque para el planteamiento táctico de Xavi.
- Box to Box Pictures
Países Bajos se prepara para un exigente calendario de la Nations League
Países Bajos abre su campaña en el Grupo 2 de la Liga A de la Nations League el jueves 24 de septiembre contra Alemania en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam. El combinado neerlandés viajará luego a Belgrado tres días después para enfrentarse a Serbia el domingo 27 de septiembre.
La ventana internacional continúa el jueves 1 de octubre, a domicilio ante Grecia en Tesalónica.
La selección neerlandesa completará su serie de cuatro partidos el domingo 4 de octubre, recibiendo a Serbia en Eindhoven.
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