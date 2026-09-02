AFP
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¡Doble alegría para el Crystal Palace! El Crystal Palace cierra los fichajes de Ben Chilwell y Quinten Timber en dramáticas operaciones tras el cierre del mercado de fichajes
El Crystal Palace cierra fichajes a última hora
El Palace cerró los fichajes permanentes del lateral izquierdo inglés Chilwell y del centrocampista neerlandés Timber después de presentar los deal sheets a la Premier League antes de la fecha límite. Chilwell regresa de forma permanente a Selhurst Park procedente del club francés RC Strasbourg, mientras que Timber llega desde el Marsella con un contrato de cinco años. Junto al dúo internacional, el Crystal Palace también se aseguró al extremo chileno Dario Osorio con una cesión de una temporada desde el conjunto danés FC Midtjylland.
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Chilwell disfruta de su regreso a Londres
Tras una exitosa cesión que incluyó la conquista de la FA Cup en 2025, Chilwell regresó a Selhurst Park y compartió su alegría: «Es increíble estar de vuelta. Es bonito ver algunas caras conocidas, y estoy realmente ilusionado por reincorporarme, ver a los chicos y a los aficionados, y volver a ponerme en marcha».
El lateral de 29 años, que ha sido 21 veces internacional con Inglaterra, jugó anteriormente en el Chelsea, el Leicester City y el Huddersfield Town antes de pasar la temporada pasada en la Ligue 1 con el Strasbourg.
Timber refuerza la profundidad del centro del campo
La llegada de Timber añade una importante calidad técnica y presencia física a las opciones en el centro del campo del campeón de la Conference League. El centrocampista, de 25 años, cuyo hermano gemelo Jurrien juega en el Arsenal, ha sido 13 veces internacional con los Países Bajos y representó a la Oranje en el Mundial de este verano. Su llegada al sur de Londres supone un gran paso hacia la Premier League tras una serie de actuaciones consistentes con el Marsella en competición europea.
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El Crystal Palace busca sus primeros puntos
El equipo de Sage viaja a Craven Cottage para enfrentarse al Fulham en la Premier League el sábado, en busca de una reacción inmediata tras un inicio complicado. El Palace está desesperado por sumar sus primeros puntos y su primera victoria de la temporada después de sufrir una derrota por 2-0 ante el Everton y una goleada por 4-1 en el campo del Manchester City. Integrar rápidamente a los recién llegados, como Chilwell y Timber, será vital para Sage, que busca estabilizar al equipo antes del parón internacional.
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