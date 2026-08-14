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Djed Spence llega a Italia para pasar el reconocimiento médico con el Inter antes de su traspaso de 35 millones de euros procedente del Tottenham
Spence aterriza en Milán
Spence ha llegado a Italia para cerrar su espectacular traspaso de verano al Inter. Según TuttoMercato, el defensa del Tottenham aterrizó en Milán a última hora del jueves por la noche antes del reconocimiento médico previsto con el gigante de la Serie A este viernes. Los dos clubes europeos han alcanzado un acuerdo completo por un traspaso con una tarifa inicial de 31,5 millones de euros (27 millones de libras). El lucrativo acuerdo también incluye varias variables por rendimiento que podrían elevar fácilmente el paquete final hasta los 35 millones de euros (30 millones de libras).
Además, el Tottenham se ha asegurado inteligentemente un 10 % de una futura venta. Según las informaciones, Spence no tuvo absolutamente ningún problema para acordar sus condiciones personales con el gigante italiano, lo que señala el final de su imprevisible etapa de cuatro años en el norte de Londres.
Saludando a los medios y a los aficionados en Italia
El jugador de 26 años fue recibido por medios de comunicación locales y aficionados entregados mientras atravesaba la terminal del aeropuerto de Milán. El traspaso llega después de un verano realmente sensacional para el versátil lateral. Spence firmó una irrupción estelar en el Mundial de 2026 con Inglaterra, con un papel muy destacado para su selección, ya que Inglaterra acabó alcanzando el partido por el tercer puesto contra Francia.
Sus excelentes actuaciones en el escenario global convencieron firmemente al Inter para dar su paso decisivo. El conjunto italiano había estado buscando activamente en el mercado un sustituto de primer nivel para Denzel Dumfries, que anteriormente se marchó al Real Madrid a principios de julio.
De Zerbi da luz verde a la salida definitiva del Tottenham Hotspur
Spence deja el Tottenham después de disputar 85 partidos con el primer equipo y de lucir con orgullo una medalla de campeón de la Europa League. Sin embargo, su proyección a largo plazo en el norte de Londres estaba muy limitada de cara a la próxima temporada de la Premier League.
Con el lateral derecho titular Pedro Porro firmando recientemente un lucrativo nuevo contrato y Andy Robertson llegando para ofrecer una cobertura de élite en el carril izquierdo, las oportunidades de ser titular iban a ser increíblemente reducidas. Como resultado, el nuevo entrenador del Tottenham, Roberto De Zerbi, dio encantado luz verde a su salida definitiva.
Esto marca el final de un periodo profundamente turbulento para el Tottenham. Spence jugó 44 partidos durante una última temporada especialmente difícil para el club inglés, en la que evitó por poco el descenso de la Premier League en la última jornada de la campaña.
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Preparándose para un regreso a la Serie A
Los reconocimientos médicos obligatorios del viernes se presentan ahora como el último obstáculo antes de que Spence sea presentado oficialmente en San Siro. Una vez completados con éxito los trámites, se integrará de inmediato en su nuevo entorno y se preparará intensamente para la próxima campaña de la Serie A.
Este ilusionante traspaso permanente marca, de hecho, su segunda etapa profesional en el fútbol italiano. El defensa ya pasó seis meses productivos cedido en el Genoa en 2024, una experiencia que le aportó un valioso conocimiento de las rigurosas exigencias tácticas de la máxima categoría italiana.
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