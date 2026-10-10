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Djed Spence está POR FIN listo para su esperado debut con el Inter por 35 millones de euros
La larga espera llega a su fin
Spence por fin está en condiciones de hacer su debut oficial con el Inter este próximo fin de semana. El versátil lateral ha sufrido un inicio frustrante en Italia, pero ahora ya ha sido declarado oficialmente apto y disponible. Se incorporó al club de la Serie A procedente del Tottenham en un traspaso de verano de 35 millones de euros. Sin embargo, los aficionados se han visto obligados a esperar con paciencia para ver en acción a su nuevo fichaje.
Spence ha estado completamente inactivo desde que representó a Inglaterra en el Mundial de 2026. Necesitó unas largas vacaciones tras el torneo y después pasó por un proceso de rehabilitación prolongado y minucioso para recuperarse de un problema físico persistente.
- Getty Images Sport
Chivu da la bienvenida de nuevo a su nuevo fichaje
El entrenador del Inter, Chivu, dio la noticia positiva durante su rueda de prensa previa al partido del viernes. El técnico confirmó que el inglés por fin está listo y será incluido por primera vez en la convocatoria oficial para un partido.
«Lleva una semana entrenándose con nosotros, no podíamos simplemente ignorar su periodo de rehabilitación, además de las vacaciones después del Mundial», explicó Chivu, tal y como recoge Football Italia. «Si sumo todo, se ha perdido dos meses de trabajo sobre el campo. Está disponible, entrará en la convocatoria y estamos contentos de que haya vuelto».
Poniéndose en forma a puerta cerrada
Aunque el choque de este fin de semana marcará su primera aparición oficial, Spence ya ha tenido una breve toma de contacto con la camiseta del Inter. Recientemente participó en un amistoso privado en el campo de entrenamiento contra el Lumezzane durante el reciente parón internacional.
Esos valiosos minutos ayudaron al defensa a adquirir el ritmo de partido necesario lejos de la mirada pública. Fue el paso final de un completo programa de recuperación diseñado por los servicios médicos y de preparación física del club.
Con su estado físico ya plenamente restablecido, el ex del Tottenham está deseando tener un impacto inmediato sobre el césped. Aportará nuevas opciones tácticas y la tan necesaria profundidad defensiva para Chivu en las próximas semanas.
- Getty Images Sport
El Parma ofrece la prueba perfecta
Spence esperará ahora disputar sus primeros minutos oficiales cuando el Inter se enfrente al Parma en la Serie A. El partido representa una oportunidad perfecta para que Chivu presente por fin a su caro fichaje de verano ante la afición.
Tras el crucial duelo ante el Parma, al Inter le espera un calendario nacional cada vez más apretado a medida que avance la temporada. Tener a un Spence en plena forma y rindiendo al máximo podría resultar absolutamente vital para sus aspiraciones este año.
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