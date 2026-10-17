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Adhe Makayasa
Traducido por

¡Dispuesto a marcharse! Viktor Gyokeres presiona para salir del Arsenal en enero por su falta de oportunidades como titular mientras continúa el intento de fichar a Julian Alvarez

Fichajes
V. Gyoekeres
Arsenal
Premier League
Atlético Madrid
Primera División
Julián Álvarez

Viktor Gyokeres está dispuesto a presionar para salir del Arsenal en enero, cada vez más frustrado por no haber sido titular ni una sola vez en la Premier League a las órdenes de Mikel Arteta. Al internacional sueco también le inquieta profundamente que el Arsenal esté intentando fichar a Julian Alvarez, mientras los intermediarios evalúan posibles destinos por todo el continente.

  • El goleador del Emirates sopesa un traspaso en invierno

    Según TEAMtalk, Gyokeres presiona para salir en enero, frustrado por la falta de oportunidades como titular y por los planes del club de fichar a un nuevo delantero. Fichado del Sporting CP por 60 millones de libras en 2025, marcó 21 goles durante una campaña en la que conquistó el título. Sin embargo, pese a ayudar al equipo a llegar a la final de la Champions League, ha perdido su puesto y ahora quiere empezar de nuevo en otro club.

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    El delantero se queda fuera

    El informe añade que el firme interés del Arsenal por el delantero del Atlético de Madrid Alvarez el verano pasado hizo que Gyokeres albergara serias dudas sobre su futuro a largo plazo en el norte de Londres. Aunque el posible traspaso del argentino al Barcelona no llegó a concretarse, la búsqueda de otro delantero de renombre por parte del Arsenal demuestra que su puesto ya no está asegurado.

    Mientras tanto, Kai Havertz se ha consolidado como la primera opción de Arteta en punta, lo que ha relegado al jugador de 28 años a un papel secundario pese a haber marcado cuatro goles con Suecia en la Liga de Naciones. No haber sido titular en ningún partido de la Premier League esta temporada sigue siendo el principal motivo por el que busca salir, ya que el delantero se siente cada vez menos integrado en el planteamiento táctico del entrenador.

  • Los grandes clubes europeos se fijan en una oportunidad de fichaje

    Además, el informe señala que la directiva del Arsenal está dispuesta a dejarle marchar a mitad de temporada para ayudar a financiar el fichaje de su próximo delantero. El director deportivo Andrea Berta se decantó por el sueco en lugar de Benjamin Sesko antes de que este fichara por el Manchester United, una decisión que los dirigentes del club del norte de Londres respaldaron repetidamente durante su prolífico primer año.

    Pero, ahora que una separación en enero se considera beneficiosa para ambas partes, los agentes han empezado a sondear el mercado europeo. El Atlético de Madrid sigue pendiente de su situación tras las conversaciones mantenidas en verano, al igual que varios clubes interesados de la Premier League, la Serie A y la Bundesliga, que siguen de cerca su disponibilidad de cara a la reapertura del mercado de fichajes.

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    El apretado calendario de partidos cobra especial importancia

    Pese a su gran momento de forma con su selección, el delantero tendrá difícil desbancar a Havertz en medio de un exigente calendario de competiciones nacionales. Arteta debe mantener concentrada a la plantilla y prolongar la buena dinámica mientras se intensifica la lucha por el título antes del mercado de fichajes de invierno. Si su protagonismo no aumenta, se espera que las negociaciones para su salida con los clubes interesados avancen rápidamente en las próximas semanas.

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