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«Disponible al menos durante 20 o 30 minutos»: Massimiliano Allegri confirma que Scott McTominay está listo para volver con el Napoli apenas un mes después de una operación de corazón
McTominay apunta a regresar con un cameo ante el Frosinone
Allegri ha dado la noticia que los aficionados del Napoli estaban esperando al revelar que McTominay está lo bastante recuperado como para tener minutos en el choque de la Serie A del sábado contra el Frosinone. El exjugador del Manchester United lleva algo más de un mes fuera de acción tras una intervención quirúrgica para tratar un problema cardíaco, pero su recuperación ha avanzado con la suficiente rapidez como para justificar su regreso inmediato a la dinámica del equipo.
Hablando antes de la jornada del fin de semana, Allegri dejó claro que el jugador de 29 años está listo para contribuir, aunque todavía no está del todo preparado para salir de inicio en el Stadio Diego Armando Maradona.
"La noticia es que McTominay entrará en la convocatoria y lo tendremos disponible al menos durante 20-30 minutos", confirmó Allegri durante su rueda de prensa previa al partido, tal y como recoge Sky Sport Italia.
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Recuperación rápida tras una intervención cardíaca
La ausencia de McTominay se remonta al 30 de agosto, cuando disputó por última vez una ajustada derrota liguera ante el Como. Posteriormente, los servicios médicos diagnosticaron al jugador una arritmia leve y benigna, una afección que hizo necesario un pequeño procedimiento cardíaco para garantizar su estado físico a largo plazo y su seguridad sobre el terreno de juego. La operación se realizó con éxito el 8 de septiembre en el hospital Spire de Mánchester.
Tras la cirugía, el centrocampista recibió la orden de guardar dos semanas de reposo absoluto antes de comenzar su proceso de rehabilitación. Solo recibió el alta deportiva oficial para volver a entrenarse con el grupo este pasado miércoles.
Las preocupaciones por las lesiones persisten en la plantilla de Allegri
Aunque el regreso de McTominay es una gran noticia positiva, el Nápoles sigue atravesando un periodo complicado, con varios otros habituales del primer equipo en la enfermería. Allegri detalló la situación de su plantilla y señaló que, mientras algunos están cerca de volver, otros afrontan un periodo más prolongado de baja. El técnico, sin embargo, se mantiene firme y se niega a utilizar estas ausencias como excusa por los malos resultados.
«Ahora mismo, hemos perdido a [Antonio] Vergara y [Costantino] Favasuli por un periodo más largo, pero [Mathías] Olivera debería estar bien en una semana. [Frank] Anguissa se está recuperando. También tenemos de vuelta a [Luca] Marianucci, así como a [Benoit] Badiashile, que ha progresado mucho, así que no estoy preocupado», desveló el técnico.
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El entrenador pide concentración ante un mes crucial
El Nápoles ocupa actualmente la novena plaza en la clasificación de la Serie A, y Allegri es plenamente consciente de que una victoria el sábado es esencial para ganar impulso. Con los compromisos europeos también asomando en el horizonte, el técnico italiano quiere que su equipo mantenga un alto nivel de concentración y humildad ante un Frosinone conocido por su energía y capacidad de trabajo.
El entrenador del Nápoles recalcó que las próximas semanas serán decisivas para los objetivos de la temporada. Concluyó su comparecencia afirmando: "Nos espera un mes importante, con muchos partidos. No puede haber excusas; el equipo debe saltar al campo siendo plenamente consciente de la importancia del partido, afrontándolo con humildad y respeto".
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