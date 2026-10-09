Allegri ha dado la noticia que los aficionados del Napoli estaban esperando al revelar que McTominay está lo bastante recuperado como para tener minutos en el choque de la Serie A del sábado contra el Frosinone. El exjugador del Manchester United lleva algo más de un mes fuera de acción tras una intervención quirúrgica para tratar un problema cardíaco, pero su recuperación ha avanzado con la suficiente rapidez como para justificar su regreso inmediato a la dinámica del equipo.

Hablando antes de la jornada del fin de semana, Allegri dejó claro que el jugador de 29 años está listo para contribuir, aunque todavía no está del todo preparado para salir de inicio en el Stadio Diego Armando Maradona.

"La noticia es que McTominay entrará en la convocatoria y lo tendremos disponible al menos durante 20-30 minutos", confirmó Allegri durante su rueda de prensa previa al partido, tal y como recoge Sky Sport Italia.