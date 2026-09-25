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«¡Disfrutemos de esto!» - Lionel Scaloni confirma la despedida internacional de Lionel Messi mientras el icono de Argentina se prepara para su adiós final
El último baile
Scaloni ha confirmado que Messi disputará su último partido con Argentina el 6 de octubre. El delantero de 39 años vestirá por última vez la famosa camiseta albiceleste en un amistoso contra Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires.
Messi anunció su decisión de dejar el fútbol internacional a finales de agosto. Su último partido promete ser una ocasión emotiva, que dará a los aficionados la oportunidad de homenajear a su capitán antes de que ponga oficialmente fin a su histórica carrera con la selección.
- AFP
Un homenaje merecido
Scaloni reveló que personalmente presionó para que el partido de despedida se celebrara durante esta ventana internacional. El seleccionador quería garantizar su propia presencia en la banda en un momento tan histórico.
«Creo que un jugador como él se merece eso», declaró Scaloni a los periodistas. «Y yo personalmente puse mi granito de arena porque quiero estar en su despedida. Y como a día de hoy no sé si más adelante estaría disponible, hicimos un esfuerzo para que pudiera estar en este partido.
«Sabíamos todo lo que estaba atravesando y, aun así, puso las ganas y el esfuerzo para venir y despedirse con su gente, con la gente que lo quiere tanto. Y creo que, si hay que hacerle un homenaje, debe hacerse ahora, porque más adelante la magia quizá no sea la misma. Y creo que ahora es el momento de que sienta ese cariño de todos».
Un legado inigualable
Messi concluye su carrera internacional como el máximo goleador histórico de Argentina, con 125 goles, una cifra que podría aumentar durante este parón internacional. Brilló en su sexto Mundial, en el que marcó ocho goles en ocho partidos con su selección. Para Scaloni, dirigir al delantero del Inter Miami ha sido uno de los momentos culminantes de su carrera.
«Para mí, haber llegado a entrenarlo fue la experiencia definitiva. Era un sueño. Se lo dije, y lo diré el resto de mi vida. Nunca habrá nadie como él», añadió Scaloni. «Es muy raro que aparezca un jugador así, no solo por lo que hace en el campo, sino por todo lo que transmite fuera de él. Disfrutemos de esto.
«Después del Mundial que acaba de jugar, no hay mucho más que añadir. Si el premio es para el mejor jugador, no hay ninguna duda. Ya está decidido, las estadísticas lo demuestran. Mientras esté en un campo de fútbol, es difícil sostener que no lo merece».
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La próxima generación
Antes de la despedida, muy esperada, ante Benín, Argentina tiene una agenda apretada. El equipo viajará a Córdoba para medirse a Bolivia el 30 de septiembre, antes de recibir a Burkina Faso el 3 de octubre.
Estos partidos marcan el inicio de una nueva era para la selección. Scaloni ya está utilizando su última convocatoria para planificar el futuro, iniciando una transición tras las retiradas de alto perfil de Messi y del veterano defensa Nicolas Otamendi.
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