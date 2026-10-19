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«¡Disfrutad de una cerveza y no miréis la clasificación!»: El brillante mensaje de Fabian Hurzeler a la afición del Brighton mientras su equipo arrolla al Crystal Palace con una exhibición de cinco goles
El Brighton arrasa en el derbi de la M23
El Brighton arrolló al Crystal Palace por 5-0 el domingo en una exhibición implacable. Los locales desbordaron a los visitantes en los primeros 10 minutos y se pusieron rápidamente 3-0. Un gol en propia puerta de Jaydee Canvot abrió la goleada, antes de que Diego Gomez acaparase los focos con un disparo espectacular desde el centro del campo cuando solo habían transcurrido siete minutos de partido.
Yasin Ayari marcó el tercero para culminar un arranque frenético. Tras el descanso, Charalampos Kostoulas y Jack Hinshelwood completaron la goleada en un derbi memorable. El contundente resultado situó momentáneamente al Brighton segundo en la clasificación de liga, aunque la posterior victoria del Arsenal por 1-0 ante el Nottingham Forest relegó al equipo de la costa sur a la tercera posición.
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Centrarse en el rendimiento, no en la clasificación
Pese a haber sumado unos impresionantes 16 puntos de 21 posibles, Hurzeler quiere que la afición mantenga los pies en el suelo y disfrute del momento. Insistió en la importancia de desconectar y celebrar la victoria en el derbi ante su acérrimo rival.
«No deberían mirar la clasificación», dijo Hurzeler. «Deberían disfrutar de esta noche sin teléfono móvil, tomarse una cerveza o cualquier otra cosa y disfrutar vistiendo los colores del Brighton».
«Ahora mismo no miro la clasificación. Por supuesto, los resultados positivos y negativos siempre generan juicios, pero, al final, tenemos que centrarnos en nuestro rendimiento. Es lo único que podemos controlar y así es como lo gestionamos».
Hurzeler profundizó en su filosofía como entrenador y señaló que la prioridad del Brighton es seguir mejorando ante el exigente calendario que tiene por delante. «Desde que llegué, siempre nos centramos en el rendimiento, independientemente de si atravesamos una buena o una mala racha», explicó. «Creo que la principal razón por la que nos centramos en el rendimiento es que queremos ayudar a los jugadores a mejorar y mejorar nosotros como club. Por eso, creo que no es el momento de mirar la clasificación. Lo que toca es volver a ver el partido, tratar de mejorar y recuperarnos bien, porque el jueves nos espera el siguiente reto».
Sage se disculpa mientras el Crystal Palace se viene abajo
Para el Crystal Palace, la clasificación ofrece un panorama desolador tras sumar solo siete puntos en siete partidos. El entrenador Pierre Sage asumió toda la responsabilidad por la humillante derrota y por la forma en que se vino abajo su equipo.
«No sé qué ha pasado hoy», admitió Sage. «Solo quiero pedir disculpas a los aficionados porque no es normal dar esta imagen cuando hacemos nuestro trabajo contra este club. No estamos al nivel que esperábamos. Y lo siento mucho porque sé lo importante que es para ellos, pero hoy no hemos comparecido. También es muy importante para nosotros. Creo que no entendimos en qué contexto estaba jugando el equipo».
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Noches europeas y exigentes pruebas a nivel nacional
El Brighton afronta en las próximas semanas un calendario sin tregua en varias competiciones. Su atención se centra ahora en Europa, donde este jueves se medirá al conjunto checo Jablonec en la Conference League.
Tras su compromiso continental, el equipo de Hurzeler viajará a Anfield el próximo fin de semana para enfrentarse al Liverpool. El Brighton cerrará después un exigente octubre con dos partidos ante el líder de la clasificación, el Manchester City de Enzo Maresca: uno en la FA Cup y otro en la Premier League.
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