Ronaldinho, que ejerció de mentor de un Messi adolescente durante su irrupción en el Barcelona, expresó un inmenso orgullo por los logros del delantero. «Qué placer y qué alegría ha sido haber formado parte de tu historia desde el primer día, hermano», escribió el brasileño. «Nos hiciste sonreír y disfrutar muchísimo del fútbol. Tu nombre está grabado en la historia de tu país y de todo el mundo».

El campeón del mundo de 2002 también reconoció la enorme presión a la que Messi se enfrentó durante toda su carrera para conquistar títulos con su selección. «Solo nosotros sabemos la alegría que sentimos cuando cumplimos nuestro sueño de infancia, representando a toda nuestra nación y convirtiéndonos en campeones del mundo», continuó Ronaldinho. «Lo diste todo por tu selección y por tu país».

Reconociendo el desgaste personal de una larga carrera futbolística, Ronaldinho le dejó un último consejo y añadió: «Te entiendo perfectamente y sé que todo lo relacionado con la familia nos hace replantearnos las cosas. Disfruta de la vida, hermano. Te deseo lo mejor, hoy y siempre».







