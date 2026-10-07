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«Disfruta de la vida, hermano»: la leyenda brasileña Ronaldinho dedica un emotivo homenaje a Lionel Messi después de que el icono del Barcelona pusiera fin a su carrera con Argentina
Una despedida monumental
Messi puso el broche final a su ilustre carrera internacional de 21 años de manera espectacular. El jugador de 39 años guio a la Albiceleste hacia una contundente victoria por 3-0 sobre Benín, situada en el puesto 93 del ranking, en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Firmó una actuación de época en su último partido, con dos asistencias antes de marcar de penalti en el minuto 71.
Ese lanzamiento desde los once metros supuso su gol número 126 y el último con su selección. Tras haber anunciado su intención de dejar el equipo nacional en agosto, la despedida final de Messi provocó una oleada de cariño desde todos los rincones del planeta. Entre quienes seguían el momento desde la distancia estaba Ronaldinho, que no tardó en acudir a las redes sociales para rendir homenaje a su excompañero.
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«Disfruta de la vida, hermano»
Ronaldinho, que ejerció de mentor de un Messi adolescente durante su irrupción en el Barcelona, expresó un inmenso orgullo por los logros del delantero. «Qué placer y qué alegría ha sido haber formado parte de tu historia desde el primer día, hermano», escribió el brasileño. «Nos hiciste sonreír y disfrutar muchísimo del fútbol. Tu nombre está grabado en la historia de tu país y de todo el mundo».
El campeón del mundo de 2002 también reconoció la enorme presión a la que Messi se enfrentó durante toda su carrera para conquistar títulos con su selección. «Solo nosotros sabemos la alegría que sentimos cuando cumplimos nuestro sueño de infancia, representando a toda nuestra nación y convirtiéndonos en campeones del mundo», continuó Ronaldinho. «Lo diste todo por tu selección y por tu país».
Reconociendo el desgaste personal de una larga carrera futbolística, Ronaldinho le dejó un último consejo y añadió: «Te entiendo perfectamente y sé que todo lo relacionado con la familia nos hace replantearnos las cosas. Disfruta de la vida, hermano. Te deseo lo mejor, hoy y siempre».
Lágrimas en Buenos Aires
Tras el pitido final, un Messi entre lágrimas se dirigió a la abarrotada afición en Buenos Aires. La superestrella del Inter Miami dedicó su última aparición a su difunto padre, Jorge, que falleció en agosto a los 68 años.
«Son muchas emociones. Obviamente, lo primero en lo que pienso es en mi padre», admitió Messi ante los aficionados. «Lo único que me queda por hacer es dar las gracias. Ha significado muchísimo para mí vestir esta camiseta durante 20 años. Nunca dejé de esforzarme, luchar ni querer estar aquí».
Al reflexionar sobre su trayectoria, el veterano delantero reconoció la tristeza de su despedida. «Este es un momento muy difícil para mí», añadió. «No volver será una gran tristeza. Me encantaría volver para siempre, porque jugar en Argentina es lo más maravilloso que te puede pasar».
- AFP
Centrada en la familia y en el club
Con sus compromisos internacionales oficialmente concluidos, Messi dedicará ahora los días que le quedan como futbolista únicamente al Inter Miami. Alejarse de las exigentes demandas del calendario internacional permitirá al ganador del Mundial de 2022 y bicampeón de la Copa América gestionar su carga física de una manera más eficaz. Como destacó Ronaldinho en su homenaje, estos nuevos periodos de descanso también darán a Messi la valiosa oportunidad de pasar más tiempo con su familia mientras se acerca al ocaso de su carrera.
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