«Hoy hemos perdido contra nosotros mismos, no contra España ni contra el árbitro. Todos lo sabéis: todos nos tenían miedo. El único equipo que podía eliminarnos éramos nosotros mismos», afirmó Cherki, quien elogió a la Furia Roja por la lección táctica que dio a los franceses.

Nos superaron técnicamente, tácticamente y en los duelos individuales. Es una enorme decepción. No hemos jugado como sabemos. ¿No nos habéis visto antes? Cuando lo hacemos, somos extraordinarios. Hoy ellos impusieron su estilo», admitió el jugador de 22 años, quien sugirió que quizá su equipo se mostró demasiado arrogante tras los buenos resultados anteriores.