El destacado jugador de la Euqipe Tricolore, que solo estuvo sobre el terreno de juego 79 minutos en seis partidos a lo largo del torneo, perdió los estribos tras el partido ante la prensa allí reunida. Durante un minuto, criticó duramente la actuación, demasiado insulsa, de su equipo. En sus palabras también se percibía una ligera acusación de arrogancia.
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Discurso airado, acusaciones de arrogancia e interrupción de la entrevista: la estrella francesa pierde los estribos tras la eliminación del Mundial ante España
«Hoy hemos perdido contra nosotros mismos, no contra España ni contra el árbitro. Todos lo sabéis: todos nos tenían miedo. El único equipo que podía eliminarnos éramos nosotros mismos», afirmó Cherki, quien elogió a la Furia Roja por la lección táctica que dio a los franceses.
Nos superaron técnicamente, tácticamente y en los duelos individuales. Es una enorme decepción. No hemos jugado como sabemos. ¿No nos habéis visto antes? Cuando lo hacemos, somos extraordinarios. Hoy ellos impusieron su estilo», admitió el jugador de 22 años, quien sugirió que quizá su equipo se mostró demasiado arrogante tras los buenos resultados anteriores.
¿Demasiada arrogancia por parte de Francia antes del partido contra España? «Hoy nos hemos derrotado a nosotros mismos»
Antes de la semifinal, Francia había ganado todos sus partidos del Mundial con gran dominio y sin encajar ni un gol en la fase eliminatoria, hasta enfrentarse a España. La Equipe Tricolore, liderada por Kylian Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé, llegó a semifinales sin aparente dificultad.
«Quizá pensamos que, si es muy fácil, somos superiores a todos», dijo Cherki. «No tiene sentido complicar las cosas; hoy nos hemos derrotado a nosotros mismos. Y ya está».
Cuando se le preguntó al delantero estrella del Manchester City si le hubiera gustado salir antes al campo —Cherki entró en el 72 en lugar de Olise, que había cometido errores sorprendentes—, espetó al periodista: «¿Qué te crees?», y dio por terminada la entrevista.
- Getty Images
Francia, en semifinales del Mundial contra España, con cifras aterradoras.
Las estadísticas tras el partido mostraron la inferioridad de Francia ante la sólida defensa de España, especialmente en ataque. Según Opta, su xGoals —goles esperados— fue de solo 0,04 en el primer tiempo.
Solo realizó dos disparos, ninguno a puerta ni desde dentro del área. Además, terminó el primer tiempo con tres fueras de juego.
En la segunda parte, los franceses, ligeros favoritos en la primera semifinal del Mundial 2026, siguieron sin crear peligro. El xGoals final fue de apenas 0,3.
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