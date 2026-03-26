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«Dirigir con el ego»: por qué Zlatan Ibrahimovic no se hizo entrenador, ya que el exdelantero del AC Milan, la Juventus, el PSG y el Manchester United evita el «caos» en el banquillo
La carrera de Ibrahimovic: equipos en los que ha jugado y títulos ganados
Tras debutar en 1999 en el Malmö, Ibrahimovic jugó a lo largo de cuatro décadas diferentes antes de colgar las botas definitivamente en 2023. Para entonces, ya había defendido los colores del Ajax, la Juventus, el Inter, el Barcelona, el AC Milan, el París Saint-Germain, el Manchester United y el LA Galaxy.
A lo largo de una brillante carrera acumuló innumerables trofeos, entre los que se incluyen cinco títulos de la Serie A, cuatro ligas en Francia y una Europa League durante su etapa en Old Trafford. Ibrahimovic también disputó 122 partidos con la selección sueca, marcando un récord de 62 goles.
Con una vasta experiencia que transmitir, una vez retirada, era inevitable que surgieran preguntas sobre si uno de los personajes más carismáticos del deporte profesional podría dedicarse al entrenamiento. Finalmente, se optó por una vía alternativa para volver al fútbol.
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¿Por qué decidió Ibrahimovic no dedicarse a ser entrenador?
Ibrahimovic sigue vinculado al fútbol, como figura destacada entre bastidores en el AC Milan; se considera que este hombre, que nunca rehuyó autodenominarse «Dios» en su etapa como jugador, ha encontrado el papel perfecto.
Al ser preguntado sobre si Ibrahimovic habría traído demasiado «caos» a la dirección, la leyenda del Milan Ambrosini —en declaraciones a BetVictor Online Casino— dijo a GOAL durante una entrevista exclusiva: «Zlatan ha encontrado, en este momento, exactamente lo que tiene que hacer. No estoy seguro de que quiera ser entrenador. Quizá cuando dejas de jugar empiezas a pensar: “Vale, ¿qué puedo hacer? ¿De qué soy capaz?”. Y quizá sea normal que pensara: “Vale, puedo ser entrenador”.
»Pero se dio cuenta de que no es el papel adecuado para él. Porque tiene que lidiar con su ego. La forma perfecta de lidiar con su ego es mantenerse por encima, no pensar en 30 jugadores en cada partido. Necesita quedarse en la posición en la que está ahora mismo. Cerca del propietario, no tan cerca del club como el año pasado. Mantenerse un paso por delante y ver qué pasa, aportando su increíble conocimiento del fútbol, pero no como entrenador».
Ibrahimovic estaba hecho del mismo molde que Cristiano Ronaldo, cinco veces ganador del Balón de Oro, en el sentido de que siempre exigía lo mejor de sí mismo y de aquellos con los que trabajaba. Al ser preguntado sobre si esa mentalidad habría dificultado su labor como entrenador, Ambrosini añadió: «Incluso en los últimos años de su carrera, cambió. Porque cuando regresó por última vez al AC Milan, se dio cuenta de que sus compañeros no eran tan buenos como lo éramos nosotros diez años antes. Y esto cambió su forma de comportarse en el vestuario.
«Por supuesto, aportando su fuerza, su confianza, su ego. Pero dándose cuenta de que los jugadores necesitarían algo más: “Vale, venid aquí, os voy a explicar lo que tenéis que hacer de otra manera”. Por eso ganaron el último título».
¿Echa de menos el fútbol actual a figuras como Ibrahimovic y Balotelli?
Se podría decir que al fútbol moderno le faltan personalidades como Ibrahimovic, Mario Balotelli y Gennaro Gattuso, figuras que juegan con pasión y no se disculpan por ser quienes son ni por lo que hacen.
Cuando se le preguntó por qué es así, Ambrosini —que ganó cuatro títulos de la Serie A y dos de la Liga de Campeones con el Milan— dijo: «A los jugadores que has mencionado les gusta jugar en el campo. Ahora, la nueva generación se divierte fuera del campo. Me refiero a que alimentan su ego a través de las redes sociales.
«Mario Balotelli se divertía, Zlatan se divertía. Saben que solo tienen los 90 minutos y ya está. Ahora los jugadores saben que pueden pensar, que pueden dedicar su energía incluso fuera del campo. Así que quizá los 90 minutos a veces no sean tan importantes. Por supuesto, no va a ser así para todo el mundo, pero se pierde mucha energía pensando en algo que no pertenece al fútbol. Echo de menos a ese tipo de jugador».
El exinternacional italiano continuó hablando de que el fútbol también está perdiendo a talentos enigmáticos como Ronaldinho y Neymar, aquellos que juegan con una sonrisa en la cara y se dedican a entretener con su repertorio de trucos: «Para jugar como Ronaldinho, primero que nada tienes que tener la calidad de Ronaldinho. Y eso no va a ser fácil.
«No sé, estás hablando con un italiano y aquí, en Italia, tenemos mucha más falta de calidad que en otros países. En Inglaterra, en Francia, en España, hay jugadores con talento. Hay muchos jugadores con talento. Aquí, en Italia, nada. Absolutamente nada. Y nos preguntamos por qué ya no tenemos ese tipo de jugadores.
«Pero, claro, creo que el problema es que, sobre todo aquí en Italia, quizá mucho más que en otros lugares, la gente pierde el tiempo, pierde energía, las redes sociales y todo eso. Por supuesto, no es la única razón. Hay muchas razones. Me refiero a Italia. Este es un gran problema. No tenemos calidad».
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¿Podrá recuperarse Italia? Partidos decisivos de clasificación para el Mundial para los Azzurri
Parte del cometido de Ibrahimovic es contribuir a cambiar esa situación, en su empeño por devolver los días de gloria al San Siro. Al Milan le encantaría contar con un núcleo de jugadores de la cantera como pilar fundamental de cualquier éxito, junto a fichajes como la estrella de la selección estadounidense Christian Pulisic y el internacional portugués Rafael Leão.
Queda por ver si los rossoneri podrán contribuir a ese proceso, ya que la selección italiana se encuentra actualmente preparándose para la decisiva repesca de clasificación para el Mundial —en la que se enfrentará a Irlanda del Norte en semifinales—, tras haberse quedado fuera de las dos últimas ediciones de ese torneo, en 2018 y 2022.